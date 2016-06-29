На северо-востоке столицы задержаны подозреваемые в вымогательстве

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

На северо-востоке столицы задержаны двое молодых людей по подозрению в вымогательстве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. По версии следствия, они требовали деньги у мужчины под предлогом невозврата его автомобиля.

С заявлением о вымогательстве в ОМВД России по району Лианозово обратился 33-летний мужчина. 17 июня на проезжей части у одного из домов по Абрамцевской улице произошло ДТП с участием автомобиля заявителя марки Hyundai и автомобилем Mercedes.

Один из участников аварии угнал Hyundai, воспользовавшись тем, что водитель вышел из салона. Его соучастник тем временем покинул место происшествия на втором автомобиле. Злоумышленники выдвинули требования о возмещении причиненного ущерба в результате ДТП в сумме 60 тысяч рублей, в противном случае грозили не вернуть автомобиль, который стоит 350 тысяч рублей.

Сотрудники угрозыска УВД по СВАО совместно с участковым уполномоченным полиции по району Лианозово задержали подозреваемых. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 19-ти и 27-ми лет. Автомобиль возвращен владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По итогам 2015 года в Москве снизился уровень преступности, а раскрываемость преступлений выросла на семь процентов.

За год в Москве сократилось количество убийств, а число погибших от рук преступников уменьшилось почти на 30 процентов. Также меньше стало краж, изнасилований, разбойных нападений, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровья и других преступлений.