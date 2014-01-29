Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января 2014, 21:16

Происшествия

Полиция допросит Александра Иншакова по делу о вымогательстве $2 млн

"Московский патруль": Александр Иншакова стал свидетелем преступления

Известный актер, продюсер и глава Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков стал свидетелем по уголовному делу, сообщает телеканал "Москва 24".

В ближайшее время ему придется прийти в УВД Центрального округа Москвы. Ему надо дать показания в связи с громкой историей - о вымогательстве двух миллионов долларов. Преступление, о котором идет речь, произошло 17 января этого года, когда в один из московских офисов ворвались вооруженные люди.

Как сообщают в полиции, шестеро человек ворвались в здание и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали деньги.

Задержанными оказались выходцы с Северного Кавказа и уроженец Таджикистана. Они рассказали, что работают охранниками у одного из крупных бизнесменов. На вопрос полицейских о том, зачем требовали у нотариуса крупную сумму денег, они неожиданно заявили: "Привыкли помогать людям".

Эта история получила неожиданное продолжение. Свидетелем по этому делу стал Александр Иншаков. Чем конкретно он заинтересовал полицейских точно неизвестно, сам Иншаков ситуацию не комментирует.

вымогательство следствие уголовные дела свидетели каскадеры Александр Иншаков

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика