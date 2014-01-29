Полиция допросит Александра Иншакова по делу о вымогательстве $2 млн

"Московский патруль": Александр Иншакова стал свидетелем преступления

Известный актер, продюсер и глава Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков стал свидетелем по уголовному делу, сообщает телеканал "Москва 24".

В ближайшее время ему придется прийти в УВД Центрального округа Москвы. Ему надо дать показания в связи с громкой историей - о вымогательстве двух миллионов долларов. Преступление, о котором идет речь, произошло 17 января этого года, когда в один из московских офисов ворвались вооруженные люди.

Как сообщают в полиции, шестеро человек ворвались в здание и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали деньги.

Задержанными оказались выходцы с Северного Кавказа и уроженец Таджикистана. Они рассказали, что работают охранниками у одного из крупных бизнесменов. На вопрос полицейских о том, зачем требовали у нотариуса крупную сумму денег, они неожиданно заявили: "Привыкли помогать людям".

Эта история получила неожиданное продолжение. Свидетелем по этому делу стал Александр Иншаков. Чем конкретно он заинтересовал полицейских точно неизвестно, сам Иншаков ситуацию не комментирует.