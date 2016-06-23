Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня 2016, 04:31

Происшествия

Участников ОПГ будут судить за вымогательство 2,5 млн рублей у бизнесмена

Фото: ТАСС

Участники ОПГ, обвиняемые в вымогательстве 2,5 миллионов рублей у столичного бизнесмена, предстанут перед судом, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствием установлено, что в феврале 2015 года на улице Академика Варги сообщники спровоцировали ДТП с автомобилем коммерсанта, напали на него, избили и насильно посадили в свою машину. Угрожая бизнесмену, они потребовали от него 2,5 миллиона рублей.

Предприниматель согласился выполнить выдвинутые условия, позвонил сотруднику своей фирмы и попросил его собрать требуемую сумму. В тот же день после передачи денег бизнесмена освободили.

Уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сайты по теме


вымогательство следствие прокуратура ОПГ

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика