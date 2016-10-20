Почти все обвинения в мошенничестве сняты с россиянки в США

Фото: ТАСС/Zuma/Louie Palu

Большую часть обвинений сняли с россиянки Светланы Захаровой (она же Светлана Трэвис), обвиняемой в вымогательстве 400 тысяч долларов у экс-губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера, передает ТАСС.

Ранее ей инкриминировали кражу в особо крупном размере (от 50 тысяч долларов), подделку документов, их хранение и ряд других преступлений. Теперь в списке обвинений осталась только кража (от 1 тысячи долларов).

По мнению адвоката Аркадия Буха, который не представляет интересы Захаровой, в Манхэттенском суде она вряд ли получит реальный срок за кражу. Максимум того, что светит россиянке – пять лет условно.

Ранее сообщалось, что Захарова сможет выйти на свободу под залог 100 миллионов долларов. Эти данные содержались в базе управления исправительных учреждений города. При этом суд Манхэттена 12 октября установил залог в размере один миллион долларов. Указанная в базе сумма – самый высокий залог в истории штата Нью-Йорк.