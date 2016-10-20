Почти все обвинения в мошенничестве сняты с россиянки в США

Фото: ТАСС/Zuma/Louie Palu
Большую часть обвинений сняли с россиянки Светланы Захаровой (она же Светлана Трэвис), обвиняемой в вымогательстве 400 тысяч долларов у экс-губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера, передает ТАСС.
Ранее ей инкриминировали кражу в особо крупном размере (от 50 тысяч долларов), подделку документов, их хранение и ряд других преступлений. Теперь в списке обвинений осталась только кража (от 1 тысячи долларов).
По мнению адвоката Аркадия Буха, который не представляет интересы Захаровой, в Манхэттенском суде она вряд ли получит реальный срок за кражу. Максимум того, что светит россиянке – пять лет условно.
Ранее сообщалось, что Захарова сможет выйти на свободу под залог 100 миллионов долларов. Эти данные содержались в базе управления исправительных учреждений города. При этом суд Манхэттена 12 октября установил залог в размере один миллион долларов. Указанная в базе сумма – самый высокий залог в истории штата Нью-Йорк.
Позже стало известно, что она потребовала от бывшего губернатора 50 тысяч долларов за молчание. Кроме того, по данным прокурора, Захарова получала в течение двух лет чеки на сумму от трех до 50 тысяч долларов. В генконсульстве России заявили, что ожидают от властей США уведомления о задержанной россиянке, а также также отметили, что следят за развитием ситуации.
13 октября стало известно, что об экстрадиции Захаровой могут заговорить только после вынесения ей приговора.
Экс-губернатор Нью-Йорка уже был замешан в скандалах. Спитцер покинул свой пост в 2008 году на фоне признаний в том, что он пользовался услугами проституток. Также бывшего чиновника подозревали в сутенерстве, однако официальных обвинений выдвинуто не было.