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16 марта 2017, 16:07

Общество

Роструд назвал даты майских праздников


Федеральная служба по труду и занятости напомнила даты майских праздников. В этом году россияне отдохнут с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Отмечается, что 6 и 7 мая – выходные дни по календарю, 9 мая – нерабочий праздничный день. А вот 8 мая – понедельник, нерабочим он будет из-за переноса на эту дату выходного дня с 7 января, который приходился на субботу.

Минтруд России представил предложения о переносе выходных дней в 2018 году. Новогодние каникулы, согласно предложению, могут начаться с 30 декабря.

Выходные дни 6 и 7 января, совпадающие с праздничными, собираются передвинуть на 9 марта и 2 мая соответственно. Дни отдыха с суббот 28 апреля, 9 июня и 29 декабря хотят перенести на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно.

Следовательно, в 2018 году планируются следующие дни отдыха: с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября, а новогодние каникулы начнутся с 30 декабря.

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