Роструд назвал даты майских праздников



Федеральная служба по труду и занятости напомнила даты майских праздников. В этом году россияне отдохнут с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Отмечается, что 6 и 7 мая – выходные дни по календарю, 9 мая – нерабочий праздничный день. А вот 8 мая – понедельник, нерабочим он будет из-за переноса на эту дату выходного дня с 7 января, который приходился на субботу.