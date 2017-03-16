Роструд назвал даты майских праздников

Федеральная служба по труду и занятости напомнила даты майских праздников. В этом году россияне отдохнут с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.
Отмечается, что 6 и 7 мая – выходные дни по календарю, 9 мая – нерабочий праздничный день. А вот 8 мая – понедельник, нерабочим он будет из-за переноса на эту дату выходного дня с 7 января, который приходился на субботу.
Выходные дни 6 и 7 января, совпадающие с праздничными, собираются передвинуть на 9 марта и 2 мая соответственно. Дни отдыха с суббот 28 апреля, 9 июня и 29 декабря хотят перенести на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно.
Следовательно, в 2018 году планируются следующие дни отдыха: с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября, а новогодние каникулы начнутся с 30 декабря.