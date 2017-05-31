Флинн предоставит документы по делу о вмешательстве России

Бывший советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Майл Флинн заявил, что готов предоставить документы по делу о "вмешательстве России в выборы", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Associated Press. Экс-советник подчеркнул, что документы будут предоставлены в ближайшее время комитету по разведке сената Соединенных Штатов.

Флинн заявил, что готов передать документы, относящиеся к двум его компаниям, а также личные бумаги. По его словам, документы будут переданы до конца этой недели.

Ранее сотрудники ФБР начали проверять зятя Трампа по подозрению о связях с Россией. Следователи подозревают Джареда Кушнера в том, что он умалчивает информацию по этому делу.