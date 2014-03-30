Инспекторы ДПС будут проверять наличие прав у водителей скутеров

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство России приняло законопроект, по которому инспекторы ДПС будут проверять права у водителей скутеров.

Согласно тексту закона, опубликованному на сайте кабинета министров, такая норма приведет к уменьшению спорных ситуаций в дорожном движении и увеличению безопасности, а также способствует выработке рационального транспортного поведения всех участников дорожного движения, начиная с раннего возраста.

При этом РИА Новости добавляет, что мопедам запретили занимать левые и средние полосы дорог. Также постановление правительства разрешило полицейским проверять водителей скутеров на наличие алкоголя в крови.

Напомним, Госатоинспекция начала выдавать новые права на категорию "М" – мопед. Получить их можно с 16 лет, для этого достаточно сдать теоретический экзамен.

Для тех, у кого есть "старшие" категории – "А" (на мотоциклы) и "В" – на легковушки, пересдавать экзамен не нужно, своего удостоверения будет достаточно.