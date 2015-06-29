Сергей Анохин не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы РФС

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы Российского футбольного союза. Об этом сам Анохин рассказал m24.ru.

"В последнее время в прессе появилась информация о том, что я, якобы, планирую выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФС. Официально заявляю, что все разговоры на эту тему и любая информация в прессе подобного рода - просто провокация. Для меня лично и для всей московской федерации футбола единственным кандидатом на пост президента РФС является Виталий Леонтьевич Мутко", - сказал Анохин.

Ранее в СМИ появилась информация, что Анохин может быть выдвинут в качестве кандидата на пост главы РФС в случае? если министр спорта РФ Виталий Мутко не станет претендовать на кресло президента организации. Мутко пообещал, что примет решение о выдвижении до 10 июля.

Внеочередная конференция, на которой изберут нового президента Российского футбольного союза, состоится 2 сентября. В ближайшее время определится перечень кандидатов на должность президента Российского футбольного союза.

Напомним, полномочия предыдущего президента РФС Николая Толстых прекращены досрочно. Такое решение было принято на конференции РФС 31 мая.

Чтобы сохранить свой пост, ему не хватило порядка 10 голосов. За его отставку было отдано 235 голосов, против – 196, воздержались – 22.

Согласно уставу организации, исполнять обязанности президента будет первый вице-президент РФС Никита Симонян, а в течение трех месяцев должна быть назначена дата выборов нового главы.

При этом новый президент будет избран на короткий срок, так как в течение полугода после завершения Олимпийских игр, которые пройдут в августе 2016 года, РФС, как организации, представляющей летний вид спорта, будет необходимо провести очередные выборы президента.

Основным кандидатом на пост нового главы РФС является министр спорта России Виталий Мутко.