На улицах появились билборды гражданской инициативы "Моя Москва"

На столичных улицах появились билборды гражданской инициативы "Моя Москва", сообщает телеканал "Москва 24". Таким образом организаторы намерены привлечь внимание москвичей к народному голосованию перед выборами в Мосгордуму, которое пройдет 8 июня.

"Мы действительно разместили несколько рекламных щитов в городе с символикой гражданской инициативы "Моя Москва". Задача инициативы привлечь максимальное количество людей, как для участия в самих предварительных выборах, так и для голосования на них. Об этом говорит и наш слоган "Дело в людях!", - рассказала пресс-секретарь гражданской инициативы "Моя Москва" Светлана Аверина.

Отдать свой голос на выборах кандидатов в депутаты Мосгордумы смогут все желающие совершеннолетние граждане. Для этого необходимо зарегистрировать на сайте Москва2014.рф или подать заявку в оргкомитет, а 8 июня прийти на один из 500 избирательных участков. Регистрация кандидатов-участников предварительных выборов начнется в понедельник, 31 марта.

Механизм будет максимально приближен к самим выборам, которые назначены на сентябрь. По результатам июньского голосования будут отобраны участники сентябрьских выборов. Кроме того, мнение жителей города поможет найти самые интересные идеи развития районов.

"Предварительное голосование в июне должно стать общегородским событием, поэтому мы стремимся как можно шире доносить информацию о нем", - добавила Светлана Аверина.

Размещение рекламных щитов должно стать лишь поводом для рассказа о самом движении, его целях и задачах.