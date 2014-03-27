Праймериз перед выборами в городскую думу проведут 8 июня

Праймериз перед выборами в Мосгордуму проведут 8 июня

26 марта в Общественной палате Москвы состоялся круглый стол, посвященный предстоящим выборам кандидатов в депутаты Мосгордумы. Онлайн-трансляцию мероприятия провело сетевое издание M24.ru.

В заседании приняли участие представители гражданской инициативы "Моя Москва" заместитель председателя Госдумы России Людмила Швецова, директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты", заместитель председателя Общественной палаты Константин Ремчуков и председатель Общественной палаты, президент Московской торгово-промышленной палаты Михаил Кузовлев. Приводим полную текстовую версию заседания.

Константин Ремчуков: К участию приглашены люди, которые готовы участвовать в нашей инициативе, о которой мы объявили два дня назад, инициативная группа под названием "Моя Москва". Смысл инициативы, как вы помните, состоит в том, чтобы накануне выборов, которые состоятся в Мосгордуму 14 сентября нынешнего года, по одномандатным округам, с учетом того, что эти выборы по одномандатным округам проводятся впервые за 11 лет, дать возможность москвичам лучше разобраться, с одной стороны, в кандидатах, с другой стороны, кандидатам лучше разобраться в том, что волнует москвичей, - говоря политтехнологическим языком, точнее выявить повестку дня не только Москвы в целом, но и различных ее районов. Что волнует, и как решить эти волнующие проблемы.

Мы за два дня достаточно много работали и внутри своей исходной группы, но получили много звонков и предложений поддержки, и несколько организаций, их представители, выразили готовность примкнуть к этой инициативе и принять участие в сегодняшнем круглом столе.

Я называю этих участников, которые здесь присутствуют. Панина Елена Владимировна, председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей. Шапошников Алексей Валерьевич, председатель Совета муниципальных образований города Москвы. Шумский Александр Николаевич, руководитель проекта Probok.net. Ремизов Сергей Викторович, заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения города Москвы. Иванова Марина Алексеевна, председатель профсоюза работников народного образования и науки города Москвы. Карпович Наталья Николаевна, Московское общество многодетных семей. Щитов Кирилл Владимирович, руководитель гражданского движения "Рассерженные горожане". Головкова Надежда Сергеевна, член Общественной палаты Москвы, председатель правления Московского общества защиты потребителей. Петров Петр Петрович, председатель правления Московского союза ветеранов Афганистана. Сивко Вячеслав Владимирович, президент Регионального общественного фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации имени Кочешкова. И Чернов Сергей Иванович, председатель Московской федерации профсоюзов.

С учетом тематики понятно, что перед нашей инициативой, которая, еще раз подчеркиваю, не является ни политической партией, ни общественной организацией, ставится главная задача – создать политическую инфраструктуру. Политическую, организационную инфраструктуру для проведения предварительного голосования таким образом, чтобы продлить фактически избирательную кампанию в столице.

Федеральное законодательство на данный момент определило один день голосования. Мы у себя здесь - люди, которые думают о выборах, - не можем изменить это законодательство. Хотя у нас сегодня есть материал о том, что коммунисты ставят вопрос и поддерживают отдельные политики в Госдуме, чтобы внести на рассмотрение вопрос о переносе единого дня голосования на второе воскресенье декабря.

Сама проблематика актуальна, потому что все озабочены тем, на какой период выпадает избирательная кампания. Если избирательная кампания выпадает на август, то очень многие москвичи в силу традиции в это время могут быть в отпуске или с детьми на даче, оказываются де факто отстраненными от политического выбора.

И вот, озабоченные этим несоответствием, с одной стороны, сроков кампании, с другой стороны, важностью решаемых вопросов, мы и предложили свою инициативу. Поэтому сегодняшний круглый стол. Люди, которые примкнули к нашей инициативе, расскажут о своих намерениях, о своих мотивах, скорее всего.

С моей точки зрения, целью нашего сегодняшнего мероприятия будет создание оргкомитета нашей инициативы и определение первоочередных задач работы этого оргкомитета, с тем чтобы мы в ближайшие дни решить могли какие-то вопросы, в ближайшие недели – другие вопросы, с тем, чтобы наша инициатива оказалась удачной и полезной.

Поэтому я предлагаю участникам нашего круглого стола выступить и рассказать, кто что думает по этому вопросу. Александр, вы, да?

Александр Шумский: Александр Шумский, руководитель организации Probok.net. Многие нас знают, мы имеем большой опыт в своей деятельности – это информационное оповещение. У нас огромные интересные биллборды, плакаты. Мы в этом плане решили помочь общественной инициативе по отбору кандидатов, поддержать ее на этом этапе, помочь в информационной составляющей, помочь в том опыте, который мы имеем. Я надеюсь, что таким образом москвичи просто будут более информированы, для того чтобы поучаствовать в ней. А ведь именно для москвичей и ради них, собственно, все это делается.

Сергей Ремизов: Сергей Ремизов, профсоюз работников здравоохранения города Москвы. Хочу сказать, что наш профсоюз является очень крупным и авторитетным общественным объединением в городе. В наших рядах более 140 тысяч медицинских работников. И, конечно же, для нас, общественников, небезразлично, кто будет непосредственно в будущей Московской городской думе.

Как вы все прекрасно знаете, у нас сейчас активно идет модернизация здравоохранения: закупается оборудование, и много-много других моментов. Хочу отметить, конечно же, нам бы хотелось, чтобы в будущей Московской городской думе были профессионалы. И у нас в отрасли есть очень много таких авторитетных, инициативных, профессиональных людей, которых мы будем выдвигать и поддерживать на выборах в Московскую городскую думу.

Сегодня у нас состоится заседание президиума профсоюза работников здравоохранения города Москвы, на котором мы будем обсуждать вопрос о присоединении к гражданской инициативе "Моя Москва". Хочу отметить, что мы предварительно всех обзвонили, понимая важность этого вопроса, и все дали согласие на вступление.

Также хочу отметить, что мы можем предоставить непосредственно помещение, а также интернет-ресурсы на нашем официальном сайте – medprofsouz.ru – мы разместим баннер, для того чтобы был обмен информацией.

Спасибо.

Ирина Назарова: Уважаемые коллеги, ни для кого не секрет, что большинство из нас, приходящих на выборы, часто теряются, видя список представленных кандидатов: а за кого все-таки проголосовать, чтобы сделать правильный выбор и не ошибиться, а выбрать именно достойного. И часто, конечно, ошибались, потому что мы мало знали этих кандидатов и мало знали об эффективности их работы. А господство партийных списков, которые всегда присутствовали, всегда делало препоны для выдвижения наиболее активных, ярких, индивидуальных, предприимчивых кандидатов. Я думаю, что проведение предварительных выборов как раз решит эту проблему.

И плюс к тому, что время для выборов будет более длительным, это даст возможность избирателям узнать кандидата более ближе, узнать о его профессиональных, деловых качествах, об умении общаться с коллективами, знать и слышать их проблемы, и иметь достаточно времени для того, чтобы сравнить их представленные программы.

И кроме того, это будет возможность и самим кандидатам в депутаты проверить себя, свои способности. Как они умеют работать с населением, какие предлагают идеи и готовность реализации наказов избирателей.

Спасибо.

Надежда Головкова: Головкова Надежда, Московское общество защиты потребителей. Для нас поддержка этой инициативы вообще вполне естественна. По той простой причине, что движение потребителей – оно вне политики. Больше того, наша организация входит в Consumer International – это всемирная сеть потребительских организаций, там даже условие есть, что потребительская организация не должна входить ни в одну политическую партию.

Именно поэтому, когда я узнала, что эти выборы будут идти без партийных списков, что население Москвы будет выбирать думу – свою думу, тех людей, которые будут руководить работой и жизнью города, вне зависимости от партийных пристрастий, то естественно, что мы эту инициативу поддержали.

Кроме того, вы понимаете, если сторонний человек попадет в больницу, то ему покажется, что вообще весь мир болен, так вот те, кто приходит к нам, приходят с проблемами. И наша организация – это такой аккумулятор болевых точек в городе. И я думаю, что мы можем помочь с тем, как сформировать программы для улучшения жизни москвичей, для улучшения нашего замечательного города – это будет нашим вкладом в эту инициативу и в это движение.

Спасибо.

Сергей Чернов: Сергей Чернов, председатель Московской федерации профсоюзов. Я думаю, нет необходимости рассказывать, что такое Московская федерация профсоюзов, ее знают не только москвичи, но и большинство граждан, проживающих в России. 23 года Московской федерации профсоюзов, и все 20 лет выборов в Московскую городскую думу мы активно участвовали в этом процессе. И мы всегда говорили, что нужно максимально расширить права москвичей, максимально дать возможность каждому москвичу высказать свою точку зрения по тому или иному кандидату, по тому или иному процессу. И то, что сегодня выдвинута такая инициатива, мы приветствуем. Я уверен завтра на совете федерации единогласно примем решение поддержать и быть активным участником этого движения.

Вообще, все хорошее происходит весной, и то, что Москва – зачинатель вот этих замечательных идей, это здорово. Это было и в прошлом году, на выборах мэра, мы активно все участвовали в выборах в Верховный Совет, нашу Госдуму.

Поэтому я думаю, три "за", за которые профсоюзы всегда проголосуют: за то, чтобы москвичи максимально участвовали в этом процессе; за то, чтобы выборы проходили открыто, гласно, на основе мнения большинства; за то, чтобы депутаты думали, прежде чем принять решение (для этого она и называется думой), а думали прежде всего о человеке труда, о том, кто своим трудом дает возможность развиваться нашему замечательному городу. Поэтому все инициативы, которые способствуют выполнению нашей основной цели, защите человека труда, мы поддерживаем.

И мы сегодня уже готовы внести вклад в эту инициативу, мы готовы предоставить наш замечательный учебно-исследовательский центр, который символично расположен на улице Маломосковской, для того чтобы от Маломосковской улицы развивалась большая наша Москва.

Спасибо.

В Москве прошел круглый стол по подготовке к праймериз

Марина Иванова: Я думаю, что это правильно, потому что я тоже представляю профсоюз, самый крупный профсоюз в Москве – профсоюз работников образования и науки, который объединяет более 340 тысяч работников образовательных учреждений Москвы и нашего студенчества. И наш профсоюз имеет право участвовать в любых избирательных кампаниях и в продвижении кандидатов в депутаты. Это записано в нашем Уставе.

И мы всегда пользовались этим правом, потому что можно подтверждением привести то, что один из руководителей нашей Московской городской профсоюзной организации в настоящее время является депутатом Госдумы. И как раз вопросы избрания его в качестве депутата тоже рассматривались и продвигались именно нашей Московской городской организацией профсоюза.

Можно сказать, что у нас очень большой опыт работы в избирательных кампаниях, что связано прежде всего с нашей отраслью. Потому что все мы знаем, что приходим голосовать на избирательные участки, которые расположены в школах. Члены избирательных комиссий – это в большой части наши, московские учителя. Председатели профсоюзных организаций, нашей профсоюзной организации, часто являются председателями избирательных комиссий. И именно этот опыт, я думаю, очень ценен при продвижении вот этой нашей новой гражданской инициативы.

У нас очень много активных людей, которые, я думаю, могут участвовать в отборе кандидатов в депутаты и которых несомненно мы будем стараться найти и поддержать. Мы готовы как профсоюзная организация, кроме этого,информировать и о самой инициативе, и о тех процедурах, которые проходят при организации отбора кандидатов и подготовке к предварительному голосованию.

И, конечно, я думаю, что очень важно будет то, что наши профсоюзные организации - первичные профсоюзные организации - смогут оказать именно организационную помощь в работе счетных комиссий в день голосования, в подборе выборщиков, в разъяснении этой инициативы, в том числе при работе с родителями.

Я считаю, что это инициатива очень важная, она развивает демократические основы выборов, она продвигает развитие гражданского общества, а все мы понимаем, насколько в настоящий момент это для нас важно.

Спасибо.

Наталья Карпович: Добрый день. Я представляю региональную общественную организацию "Объединение многодетных семей города Москвы". Мы достаточно многочисленны, очень активны, мы – социально активная группа, которая, наверное, больше всех заинтересована в том, чтобы кандидаты, которые сегодня будут кандидатами, а завтра станут депутатами, были людьми, которые понимают и могут представить наши интересы.

Мы сами сегодня понимаем, что та политика, которая есть, для нас, для многодетных семей, очень активна и дает очень хорошую пропаганду российской семье. Мы заинтересованы, чтобы этот курс продолжался, и нам очень важно, чтобы те люди, которые сегодня будут участвовать - и мы очень благодарны за эту инициативу - абсолютно четко понимали, что будущее за нашими большими и сильными семьями.

Мы как многодетные мамы готовы участвовать, поддерживать. И папы тоже у нас замечательные, активные. Потому что все равно будущее – это наши дети. Мы за наше будущее, а значит, за возможность.

Спасибо.

Вячеслав Сивко: Сивко Вячеслав Владимирович. Я представляю наше геройское движение города Москвы, являюсь руководителем Общественного фонда героев имени генерала Кочешкова. Прежде всего, я хотел бы сказать, что Герои Советского Союза, Герои России гражданскую инициативу, движение "Моя Москва" полностью поддерживают.

И второе. Конечно, любое хорошее дело нуждается в финансировании. И нашему фонду выпала такая задача – обеспечить финансирование. Финансирование будет собой представлять... прежде всего, чтобы все четко понимали, бюджетных средств никаких не будет, это только внебюджетные средства. И вот наш фонд как раз, реализуя программу в городе Москве, имеет достаточно серьезный опыт по привлечению средств для поддержки и малоимущих, и нуждающихся.

У нас сейчас серьезная программа по поддержке детей, которые в детских домах воспитываются, дети-сироты, и так далее. А форма какая, методы сбора денег – это прежде всего метод краудфандинга, то есть народное финансирование, это может быть посредством интернета привлечение средств, через "Яндекс. Деньги". Любой гражданин города Москвы, любая организация может поучаствовать в финансировании такого важного мероприятия.

Спасибо.

Петр Петров: Добрый день. Уважаемые коллеги, буквально меньше месяца назад заседало расширенное правление Московской региональной организации Российского союза ветеранов Афганистана, подводили итоги организационных мероприятий по празднованию 25 лет окончания войны в Афганистане. И одна из идей была, что необходимо перед выборами создать какое-то движение, какую-то инициативу, чтобы объединить все группы демократические, движения. И это было как раз там объявлено. Я благодарен сегодня авторам инициативы, что это действительно состоялось, значит, мы идем в правильном направлении. Это первое.

Второе. Почему мы присоединяемся и хотим тоже участвовать в этом? Потому что это позволит выявить новых лидеров общественного движения, позволит многим ребятам, которые у нас в афганском движении есть - действительно серьезные, готовые участвовать в государственных делах - участвовать в предварительном голосовании, а повезет – и стать депутатами Московской городской думы.

Третье. Чтобы двигаться вперед, всегда должна быть какая-то инициатива. Движение вперед позволяют только те инициативы, которые рождаются в недрах общественных организаций, в недрах народа. И я считаю, как раз эта инициатива позволит нам двинуться вперед и выявить новых людей, которые нам сделают жизнь в Москве лучше, и для москвичей это будет большая польза.

Спасибо.

Кирилл Щитов: Добрый день. Щитов Кирилл Владимирович, представитель движения "Рассерженные горожане". Движение занимается правозащитной деятельностью, содействует защите прав москвичей. И поэтому, когда в понедельник из средств массовой информации узнали о том, что появилась такая гражданская инициатива "Моя Москва", провели собрание, обсудили и приняли решение присоединиться, потому что прежде всего от тех людей, кто будет представлять москвичей в Московской городской думе, будет зависеть то, насколько эффективно, насколько честно, насколько бескомпромиссно права москвичей будут защищаться на городском уровне.

Поэтому "Рассерженные горожане" поддерживают гражданскую инициативу "Моя Москва", ну, а поскольку у движения большой опыт и защиты права москвичей на комфортное проживание, в том числе в решении конфликтов, где инициативные группы, скажем так, не находят понимания у отдельных представителей территориальных органов исполнительной власти, и так далее, сформирован актив, сформированы инициативные группы, готовы активно популяризировать эту инициативу, рассказывать москвичам, агитировать, принимать активное участие.

Среди тех гражданских активистов, которые уже сегодня в рамках движения занимаются борьбой за права москвичей, мы готовы по разным районам какие-то кандидатуры уже выдвигать, а дальше москвичам предстоит решение: кто, собственно, станет победителем сначала предварительного отбора, а потом уже и будет участвовать в выборах в качестве кандидата в депутаты.

Спасибо.

Елена Панина: Уважаемые коллеги, гражданская инициатива "Моя Москва" дает шанс провести уникальный эксперимент в ходе избирательной кампании на выборах в Московскую городскую думу. А именно: определить неформальных лидеров – лидеров от различных социальных слоев населения, от различных социальных групп населения. Ведь те общественные организации, которые уже поддержали эту инициативу, представляют и профсоюзы, и промышленников, предпринимателей, и потребителей, и военных, Героев России, афганцев – весь срез. И ведь еще будут и другие присоединяться.

Я думаю, что эта инициатива достойна того, чтобы впоследствии стать законодательно утвержденной – вот такая форма проведения предварительного голосования.

Почему московский бизнес, промышленники и предприниматели, считаем очень важным войти в эту инициативу, активно принять участие? Посмотрите, Москва – огромный научный, индустриальный центр. Идет реорганизация производственных зон, промышленных территорий.

Мы сегодня решаем вопросы с правительством Москвы о создании территорий инновационного развития. Нам нужно, чтобы у нас в Москве развивалась такая промышленность, которая давала бы современные, уникальные рабочие места для нашей молодежи, производила бы современный наукоемкий продукт, была бы экологически чистой. То есть вот это соседство, взаимодействие города и промышленности.

Нам важно, чтобы развивался малый бизнес, малое и среднее предпринимательство. И очень важно, как это будет происходить – от тех законов будет зависеть, которые будут приниматься будущей городской думой.

Мы сегодня заканчиваем разработку закона о промышленной политике в городе Москве. Нам очень важно, чтобы он прошел нормальное обсуждение в думе, на профессиональной основе.

Поэтому мы поддерживаем. Вчера мы в рабочем порядке обзвонили членов правления, получили поддержку. Мы обязательно выдвинем своих кандидатов на предварительное голосование.

Что касается вопросов финансирования. Я хотела бы сказать, Вячеслав Владимирович уже сказал несколько слов, я думаю, что многие вещи в рамках этой инициативы вообще пройдут на общественный началах. Вот профсоюзы дали уже свой учебный центр для размещения оргкомитета, оргработы. Мы сейчас подбираем помещение на предприятиях, в организациях (ну, конечно, не за заводскими проходными, а у кого есть какие-то возможности), не так много нужно – комнату какую-то выделить для организации пунктов для сбора заявлений выборщиков. Тоже большая нужная работа.

Члены оргкомитета, насколько я понимаю уже высказались в прошлый раз, я еще раз хочу подтвердить свою личную точку зрения, что мы готовы личными средствами поддержать это очень нужное и важное дело.

И, пользуясь тем, что сегодня здесь много представителей прессы, я бы хотела обратиться ко всем москвичам – поддержать эту инициативу и принять активное участие в предварительном голосовании. Потому что от этого зависит, какой будет наша будущая городская дума. А мы все хотели бы, чтобы во главу угла работы наших депутатов ставились не какие-то политические предпочтения, а в первую очередь – благо нашего города и интересы москвичей.

Константин Ремчуков: Спасибо за презентации мотивов подключения к нашей инициативе. Сейчас я предлагаю, после того как мы все слова произнесли правильные, хотим предложить проект технологии: каким образом может осуществляться наша инициатива, как будут выдвигаться, как будут списки избирателей составляться, как будет подсчитываться? По крайней мере, рабочий вариант. Он незавершенный. Я думаю, если мы создадим оргкомитет, то будем дорабатывать. Но пока просто видение, чтобы было, может быть, более наглядно и интересно, как нам мыслится в организационно-технологическом плане процесс организации этих предварительных выборов.

И я попрошу рассказать об этом Шапошникова Алексея Валерьевича, председателя Совета муниципальных образований города Москвы, поскольку, как известно, муниципалы у нас избирались самым открытым, свободным и креативным способом, мне кажется, абсолютно без какого-либо политического давления. Их пассионарный драйв чувствуется.

Поэтому, Алексей, будьте любезны, расскажите нам, о чем мы договорились.

Алексей Шапошников: Добрый день, уважаемые коллеги. Я сразу хотел посоветоваться с представителями средств массовой информации, у нас презентация будет идти на мониторе, как вы отнесетесь, если я выйду и вам буду ее показывать? Вам будет удобно так? Особенно товарищи телевизионщики. Тогда так и поступим.

Я представляю здесь Ассоциацию муниципальных образований города Москвы, то есть все муниципальное сообщество, и также хотел отметить, что завтра у нас пройдет заседание президиума Ассоциации муниципальных образований, в повестке дня у нас единственный вопрос – это поддержка гражданской инициативы "Моя Москва". Также, когда мы приглашали членов президиума на заседание, все очень заинтересовались этой инициативой, и мы уверены, что завтра эта инициатива президиумом Ассоциации муниципальных образований будет поддержана.

Если представители средств массовой информации готовы, то мы можем начать презентацию.

Уважаемые коллеги, выборы кандидатов в депутаты Московской городской думы VI созыва, инициатива "Моя Москва". Хотелось бы напомнить, что авторами гражданской инициативы стали известные москвичи, лидеры общественного мнения, члены Московской общественной палаты. Они практически все сегодня присутствуют здесь, в зале.

Сегодня присоединяется ряд общественных организаций, которые также выразили поддержку и желание участвовать в гражданской инициативе. Хотелось бы напомнить, что для организации выборов кандидатов в депутаты Московской городской думы участники сегодня создадут оргкомитет. Я на это очень и очень надеюсь.

Необходимо напомнить, что количество депутатов Московской городской думы VI созыва будет на десять депутатов больше, чем сегодня. 35 человек состава Московской городской думы, которая существует, будет увеличен на десять, и в Москве будет 45 депутатов Московской городской думы.

Необходимо напомнить, что избираются они на срок пять лет, с 2014 по 2019 год, и у нас в Москве меняется принцип выборов: мы переходим к выборам исключительно по одномандатным округам. Будет организовано 45 одномандатных округов. Сами выборы пройдут 14 сентября 2014 года.

Необходимо напомнить, что общественная инициатива для определения наиболее достойных кандидатов в Московскую городскую думу будет проходить исключительно за счет частных пожертвований. Никакого бюджетного финансирования в этой процедуре не предусмотрено. Эта процедура предоставляет каждому жителю Москвы возможность либо стать кандидатом в праймериз, либо стать выборщиком: то есть реализовать свое право либо быть избранным, либо избирать того, кто ему больше нравится.

Выборы кандидатов в депутаты Мосгордумы определят наиболее достойных кандидатов, и впервые в столице сами москвичи, путем тайного голосования (именно, подчеркиваю, тайного голосования), такого не было никогда, изберут достойных кандидатов. И отберут лучших представителей городского сообщества.

Кто такие кандидаты, как стать кандидатом? Этот вопрос волнует многих. Итак, как стать кандидатом. Кандидата могут выдвинуть участники гражданской инициативы "Моя Москва", которые находятся сегодня здесь. Любые общественные объединения. Профессиональные союзы. Собрания по месту жительства. Собрания по месту работы. И естественно, это самовыдвижение, когда кандидат выдвигается сам.

Что для этого необходимо? Первое: необходимо будет заполнить анкету, которая будет размещена на сайте Москва2014.рф, это будет официальный сайт, о нем мы скажем чуть позже. После того, как анкета заполнена, необходимо взять в отделе кадров копию трудовой книжки или заверенную справку с места работы. Если человек неработающий, то просто в анкете он указывает, что он неработающий. Если же человека выдвигает какое-либо движение, то, естественно, необходимо представить документ и соответствующее решение коллегиального органа о его выдвижении.

После этого все эти документы, а их получается всего три, это не так много (это заявление, это справка с работы и это соответствующее решение, если кандидат кем-то выдвинут), необходимо лично прийти с подлинником паспорта и сдать это все в пункт приема, в наш организационный комитет, который, благодаря Городскому комитету профсоюзов, будет находиться на улице Маломосковская, дом 10. Работать он будет ежедневно, с понедельника по пятницу он будет работать с 10 до 22, в выходные и праздничные – с 10 до 14. Поэтому доступ, по сути, будет ежедневный, всем будет удобно.

Что необходимо для выборщиков. Как узнать, кто стал кандидатом, где можно увидеть этот список и где ознакомиться? Также на сайте Москва2014.рф по мере поступления заявлений от кандидатов они все будут публиковаться, и каждый желающий может увидеть всех, кто на конкретный момент времени, на конкретную дату подаст заявление и будет зарегистрирован в качестве кандидата для предварительного отбора кандидатов в Московскую городскую думу.

Невозможно без выборщиков, без тех, кто будет голосовать. Кто такие выборщики, как стать выборщиками, какие у них полномочия, что они делают? Выборщики – это те, кто будет голосовать.

Необходимо напомнить, что выборщиком у нас может стать любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет, но с постоянной регистрацией в Москве. По одной простой причине: Избирательный кодекс города Москвы предусматривает, что на выборах в Московскую городскую думу, естественно, голосуют только те, кто зарегистрирован в Москве. Мы не хотим никого вводить в заблуждение и сразу говорим, что выборщиками могут быть только те, кто имеет постоянную регистрацию в Москве.

Как стать выборщиком? Выборщиком стать достаточно просто. Можно подать заявление, анкету, через своего представителя, через кандидата, через представителя кандидата либо через организацию-участника. Анкета сдается в пункт приема, после этого вносится в электронную базу, и выборщик считается зарегистрированным.

Можно поступить иным путем, если лень сдавать анкету: можно ее также заполнить в электронном виде на сайте Москва2014.рф, нажать кнопочку, она уйдет на сайт. Но в день голосования необходимо будет прийти на участок и расписаться в подлиннике этой анкеты, которая должна будет остаться в комиссии.

Встает вопрос: где же узнать адрес своего участка для голосования? Где я буду голосовать как выборщик? Естественно, опять же, это все будет опубликовано на сайте Москва2014.рф. всем выборщикам необходимо будет зарегистрироваться до 3 июня 2014 года.

Вы спросите, почему регистрация проходит до 3 июня 2014 года, если сами выборы пройдут 8 июня? Все очень просто: необходимо время для обработки всех данных, необходимо время для обработки всех анкет, для напечатания списка выборщиков, развоза по участкам. То есть это реальные процедуры, которые требуют времени. Поэтому этот вопрос мы обговариваем заранее.

Какие выборы без наблюдателей? Естественно, наблюдатели будут использоваться в полной силе и в полной мере их возможностей. Любой кандидат может представить своего наблюдателя как на участковой комиссии, так и на окружные, где будет проходить подсчет голосов, где будет проходить составление протоколов, их подписание. И если будут какие-то спорные ситуации, естественно, присутствовать при разборе этих ситуаций. Так же любые средства массовой информации имеют возможность, имеют право направить своих представителей в комиссии любого уровня, начиная от комиссии, работающей на муниципальном уровне, заканчивая комиссией, работающей на городском уровне.

День выборов – 8 июня 2014 года. С 8.00 до 22.00. Если обычные комиссии работают до 20.00, то мы просим, чтобы наши комиссии работали до 22.00. Воскресенье, июнь, хорошая погода. Пока все вернутся с дачи, я думаю, мы сможем сделать так, чтобы комиссии поработали до 22.00, и каждый выборщик смог реализовать свое право выбора.

Что необходимо будет сделать выборщику? Естественно, прийти на участок, конечно, предъявить паспорт, естественно, расписаться в списке выборщиков, получить бюллетень и проголосовать за того кандидата, кого выборщик поддерживает.



Мы намереваемся создать 500 мест для голосования. Задача серьезная, но я уверен, что мы ее достигнем.

Уровни комиссии. Классический уровень комиссии, когда у нас формируется городская счетная комиссия, она организуется оргкомитетом из представителей организаций, входящих в него. Также формируются окружные счетные комиссии, которые формируются городской счетной комиссией из председателей комиссий участковых, и всего мы планируем сделать 500 участковых счетных комиссий, которые будут формироваться городской счетной комиссией из представителей – участников гражданской инициативы "Моя Москва". Здесь представлена система счетных комиссий, которая будет работать на протяжении всей процедуры.

Что будет происходить в день выборов, и когда будут подведены итоги? И какая из комиссий обладает каким правом? Естественно, мы начинаем с участковой счетной комиссии. Что она делает? Она суммирует общее количество выборщиков, поданных за каждого кандидата, оформляет, подписывает протокол и передает в окружную комиссию. Окружная комиссия, которых будет создано 45 – по количеству одномандатных избирательных округов, естественно, проверяет протоколы счетных комиссий, составляет итоговый протокол по избирательному округу и передает в городскую счетную комиссию. Городская счетная комиссия проверяет протоколы всех 45 окружных комиссий и передает их в организационный комитет. Организационный комитет утверждает результаты выборов.

Мы планируем, что 8-го числа пройдут сами выборы, не позже, чем в течение одного дня, то есть 9-го числа документы будут переданы в окружную счетную комиссию, и 10-го числа организационный комитет сможет подвести результаты предварительного отбора кандидатов в Московскую городскую думу.

Москвичи впервые самостоятельно демократическим путем сформируют команду, которой они доверяют, представлять свои интересы на выборы в Московскую городскую думу.

Это скриншот сайта, который сейчас уже разрабатывается. Мы намереваемся в ближайшие дни закончить его разработку. Он появится в сети Интернет и будет расположен по адресу Москва2014.рф.

Большое спасибо за внимание. По окончанию следующего блока мы будем отвечать на все возникшие вопросы.

Константин Ремчуков: Тогда этот вопрос считаем решенным. Оргкомитет создан.

- Меня зовут Болдычева Вера, я являюсь главным редактором журнала "Моя Москва", который был учрежден Моссоветом еще 20 лет назад. Журнал, который явился мостиком связи между властью и обществом, властью и бизнесом, Москвой и регионами. И когда наш коллектив узнал об этой гражданской инициативе, это как своеобразный праздник, второе имя, родственника увидели в этой гражданской инициативе. Мы хотели сказать, что хотели бы быть полноценными членами этой инициативной группы и принести ту пользу, которую можем силами средства массовой информации.



Константин Ремчуков: Хорошо, спасибо, очень приятно. Надеюсь, судиться с нами не будете за название "Моя Москва".

Михаил Куснирович: Берите стул, присоединяйтесь, сразу за стол.

Константин Ремчуков: Это сообщество открыто. Сейчас переходим, как мне кажется, как самой интересной части – это ответы на вопросы журналистов как по любому участнику круглого стола, так и по предложенной процедуре. Пожалуйста.

- ИТАР-ТАСС. Константин, скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что предварительное голосование – это название может слегка вводить граждан в заблуждение? Досрочное голосование, предварительное. Почему бы это не назвать московским праймериз? Спасибо.



Константин Ремчуков: Мы исходили из соображений методологической чистоты, потому что под праймериз понимаются как правило предварительные выборы или рейтинговое голосование внутри какой-то достаточно четко очерченной политической структуры. Либо это партия, либо это общественное движение, либо это какой-то коллектив. В связи с предельной открытостью структуры "Моя Москва" назвать праймериз будет не совсем корректно. Именно поэтому использовали русское слово "предварительное голосование", поскольку никакого рейтингового голосования внутри четко очерченной структуры здесь нет. Эта инициатива просто создать предпосылки, еще раз говорю, с тем чтобы у кандидатов, в том числе самовыдвиженцев, появилось больше времени и пространства на общение с избирателем, на донесение. Потому что я абсолютно убежден, что если ты не прикрыт брендом партии, как было последние 11 лет, когда кандидаты шли по партийным спискам, и неважно было лицо этого человека, то отдельному инициативному человеку за один месяц в августе очень тяжело быть узнанным. Мы знаем, что в этой программе очень важный компонент – узнаваемость. И еще внятная узнаваемость, чтобы отчетливо понимали, какой message этот человек несет, что его волнует, что он будет обещать. Поэтому предварительное голосование было согласовано с нами. Хотя многие думают в термине "праймериз".

- Катаев Дмитрий, газета "За права человека", бывший депутат Мосгордумы и Моссовета в течение лет 15. У меня три вопроса. Первый. Знает ли уважаемый оргкомитет, что в Москве до сих пор не определена схема избирательных округов? Всевозможные недавние изменения законодательства позволяют тянуть с определением избирательных округов до 14 мая. Таким образом, у кандидатов, которые не включены в систему власти, будет, если не ошибаюсь, 25 дней от определения избирательных округов до участия в предлагаемых ваших, я все-таки не понял, праймериз или не совсем, в общем, этих выборах. Это создает вопиющее неравенство кандидатов вопреки и законодательству, и здравому смыслу. Что вы об этом скажете? И еще такой вопрос. Не предполагает ли Общественная палата в связи с этим обратиться к Мосгордуме, чтобы они незамедлительно опубликовали схему округов?



Константин Ремчуков: Стилистика требовать незамедлительно, когда тебя могут послать по регламенту, потому что Мосгордума вряд ли отреагирует… У нас нет такой стилистики. Что касается очерченной проблемы, она, безусловно, есть. Я вот не знаю, как будет нарезана Москва. Но мой опыт политического анализа подсказывает, что любое общепризнанное место, которое как-то административно определяется в Москве, содержит около 80 тысяч избирателей. Вот если я захочу идти по какому-то округу, то, скорее всего, у меня будет… Это неполный, естественно, потому что я не знаю нарезки. Мы можем, скорее, просить не Мосгордуму… Это Мосгордума должна нам нарезку дать, да? Можем обратиться с такой просьбой. Чем раньше, тем удобнее, безусловно. Но любой, кто хочет идти именно на местные выборы, скорее будет ориентироваться на тот район, где он проживает. Это я могу гарантировать. Минимум 70-80 тысяч человек, то есть ядро электоральное этого округа, будет известно. Но как только будет опубликовано, он сразу увидит, за счет чего его ядро расширяется. Безусловно, есть такая проблема, но она касается всех.

- Второй вопрос. Это неправильно, кстати, что в Москве не было раньше одномандатных округов, не было выборов по одномандатным округам. И в 2009 году, и в 2005 году одномандатные округа были. Другое дело, что наряду с ними были выборы по спискам партийным. Так вот, ни в 2005-м, ни в 2009 годах в одномандатных округах не прошел ни один кандидат, которого можно условно или не условно называть оппозиционным. Никаких принципиальных отличий в нынешней ситуации я не вижу. Таким образом, считает ли уважаемый оргкомитет всю эту работу осмысленной, поскольку заранее известно, что опять в одномандатных округах победят представители – кандидаты власти?



Константин Ремчуков: Тут мне не с чем спорить, потому что вы выдали диагноз, приговор фактически системе – то, что мы делаем, бессмысленно. Но я считаю, что появляется шанс. Если четыре месяца будет человек ходить и голосовать, это не только желание стать депутатом, но и какие-то организационные усилия, то у него больше появляется шансов. Вот мое ощущение, и я занимаюсь этой инициативой, в том числе, потому что мне кажется, мы в Москве безвозвратно после вот этих выборов пройдем эпоху подтасовок во время подсчетов голосов. Это мое убеждение. Если бы у меня не было этого убеждения, вы бы меня здесь не видели.

У меня ощущение (я очень много общаюсь с людьми), что никто не будет подставлять свою репутацию, потому что все после выборов прошлого года мэра поняли, что легитимность процедуры для осуществления функций на ближайшие пять лет важнее самого факта победы, если этот факт победы омрачен нечестной игрой. И я не встретил ни одного человека влиятельного, кто бы сказал, что этот период суверенной демократии, с ним пора заканчивать, надо, чтобы люди голосовали. Поэтому эта вера, может быть, тут есть элемент идеализма, но наша задача задать предпосылки, чтобы это желание честных подсчетов дало возможность и шанс тем, кто не связан, как вы говорите, с партией власти, а у кого есть содержательная программа.

Людмила Швецова: Я хотела бы все-таки призвать нас быть объективными. И когда мы сравниваем ситуацию 2005-го и 2009 года и нынешнюю ситуацию, то, по-моему, даже спорить здесь не нужно, что она принципиально отличается. Во-первых, будут только одномандатные округа, не будет никаких списков. Во-вторых, мы прошли с вами предыдущие выборы мэра и с гордостью можем все сказать, что мы впервые провели честные, конкурентные и прозрачные выборы. И когда эти выборы завершились, и победил мэр, надежный, нормальный, воспринимаемый москвичами, то мы дали себе слово, что отступать назад мы никогда не будем. Мы будем идти только вперед. И если мы идем на выборы, то мы идем на выборы честные. И то, что мы предлагаем сейчас вот с предварительным голосованием, мы не навязываем никому эту инициативу. Вы можете ее сразу априори не принять, не любить, критиковать – это ваше право. Но мы открываемся для москвичей, для того чтобы они как можно раньше узнали о своих кандидатах.

Можно ничего не менять – прийти на выборы 14 сентября, свой решающий действительно голос отдать за того, кто тебе нравится; а можно и подумать заранее и поизучать человека, и сходить на предварительные выборы. И для кандидата в депутаты это тоже очень важно, потому что он может быть уверен в том, что его поддержит его электорат, особенно те, кто давно работает депутатами. Они придут и увидят, что, к сожалению, поддержка не такая уж мощная. Это не значит, что они сойдут с дистанции, но они весь следующий период смогут использовать, для того чтобы свою повестку дня, свои предложения, свои позиции, связанные с развитием Москвы, более убедительно доказать.

Понимаете, мы предлагаем то, от чего можно отказаться, в чем можно вообще не участвовать, если вам это не нравится. Но давайте будем объективны и друг другу немножечко больше доверять и верить, что есть у нас благие планы во имя нашего города. Мы хотим, чтобы 45 депутатов были лучшие люди Москвы, чтобы это были люди честные, принципиальные, чтобы эти люди любили Москву и москвичей не как свой электорат, а как своих сограждан, ради которых они должны работать. Вот наша цель. В чем нас подозревать?

- Спасибо. Последний вопрос. Сейчас в Мосгордуме лежит законопроект, принятый в первом чтении, в середине апреля будет второе, которое с учетом поправки уже разработано комитетом по конституционному законодательству, для участия в московских выборах обязаны будут собирать подписи избирателей кандидаты, выдвинутые партиями (условно назову для простоты) Прохорова и "РПР-Парнас". "РПР-Парнас" будет выдвигать также кандидатов партии Навального. Вот эти примерно, по прошлым выборам, 600 тысяч избирателей могут оказаться лишены возможности выдвинуть своих кандидатов, потому что, например, на предыдущих выборах в Мосгордуму не был зарегистрирован ни один кандидат движения "Солидарность". Я думаю, что то же самое произойдет и теперь по сбору подписей. И в связи с этим вопрос. Не предполагает ли Московская Общественная палата выступить против этого законопроекта, поскольку он нарушает предыдущие обещания государства регистрировать кандидатов без подписей от партии? И второе. Не опасается ли уважаемый оргкомитет, что кандидаты, набравшие второе место, оппозиционные кандидаты, первое получат кандидаты власти, это понятно, на этих праймериз, но второе место, что именно его как раз и не зарегистрируют наши очень избирательные комиссии? Спасибо.



Константин Ремчуков: Я думаю, что пафос вашего вопроса не относится к предмету нашего действия, инициативы. У нас, я могу сказать, никаких сборов подписей для кандидатов не будет. Представляете, вы говорите, партия Прохорова и "РПР-Парнас" не допущены были и не будут допущены, а пусть они участвуют здесь без всяких, и ходят от двери к двери, их никто не будет ни хватать, ни задерживать. Они могут доносить позицию. Даже уже если в этом будет польза, что в рамках нашей инициативы у людей появляется возможность, потому что у нас нет реально фильтра, донести свою точку зрения, то чего здесь плохого? А что касается инициатив, я читал ваш блог на "Эхе Москвы", я знаю.

Я допускаю, что тот человек, которое займет даже первое место на наших праймериз, может взять и сказать: "Слушайте, надоели мне эти москвичи", – и не пойти 14-го числа. И наоборот, те, кто вообще не участвовал, зарегистрируется, порвет всех и выиграет и окажется в думе. У нас нет мандата предопределять судьбу выборов в Мосгордуму. Еще раз говорю: мы создаем платформу, при которой, с нашей точки зрения, уровень осознанности выбора москвичей и сознательности этого выбора повышается. Это два совершенно неотъемлемых атрибута демократии. Не просто выбор, а осознанный и сознательный выбор. Такие препоны там есть. Я читал ваш блог, и вы сейчас повторили основные сомнения. Но вот Людмила Ивановна, она зампред Госдумы. Я, если честно, не слежу за этими инициативами.

Леонид Рошаль: Можно вам ответить? Я и прелесть вижу в этом, что мы отталкиваемся не от партий, а от людей. Это самое главное. Что бы там дума ни решала. Не партии участвуют или не участвуют, а люди по своей инициативе идут и доказывают. Поэтому я здесь. Спасибо.

- Скажите, когда начнется регистрация кандидатов? И сколько их будет? Есть ли какие-то ограничения на их количество?



Алексей Шапошников: С вашего позволения, наверное, я отвечу на эти вопросы. Первое. Никаких ограничений по количеству кандидатов, естественно, быть не может, и тяжело спрогнозировать, сколько будет кандидатов, потому что нереально. Ясно, что их будет не меньше 45-ти, по количеству избирательных округов. А сколько их будет максимально, мы не ответим никогда. Кандидаты могут заявляться для участия в предварительном голосовании. Мы планируем, что они будут заявляться, начиная с 31 марта по 15 мая, в этот промежуток времени, достаточно большой. Все желающие смогут принять для себя решение и прийти сдать необходимые документы и быть зарегистрированы в качестве кандидатов.

Леонид Рошаль: Я хочу дополнить. Против кого я буду выступать? Против фашистов. Это точно. И против убийц, уголовных преступников. Но если Прохоров захочет принять участие, кто его снимет? Никто не снимет. Пожалуйста, пусть принимает участие. Я считаю, что каждый может принимать участие.

Константин Ремчуков: У нас в требованиях нет даже того, чтобы они не владел клубом в Нью-Йорке.

- Юрий Загребной, информационное агентство Моссовета. У меня вопрос к Константину Ремчукову как одному из организаторов. Связан вопрос с информационным блоком, с информированием в рамках до проведения праймериз. По этому блоку или я что-то пропустил, или ничего сейчас не говорится, то есть будет ли возможность у тех, кто заявит себя в качестве кандидата в кандидаты, на каких-то равных условиях, на какой-то равной информационной площадке обсудить вопросы, которые, по их мнению, волнуют москвичей. Потому что вы очень много на пресс-конференции в "Интерфакс", и на "Эхо Москвы", и сегодня говорили о том, что очень важно для Москвы сформировать правильную повестку. У нас масса моментов, я сейчас не буду перечислять, начиная от генплана Москвы, от стратегии развития Москвы, просто не входит в ту повестку, которую мы обсуждаем на подобных мероприятиях. И у меня есть опасения, что они не войдут и до 8 июня. Надеюсь, вопрос понятен, и что вы могли бы по этому поводу сказать?



Константин Ремчуков: Я думаю, что одним из основных направлений работы оргкомитета будет как раз и разработка предложений по созданию этих площадок, которые должны быть местом, откуда москвичи могут узнавать различные позиции, различные проблемы, различные взгляды. Поэтому, конечно, все, что мы сможем, с этой точки зрения, мы все сделаем, при этом понимая, что при таком свободном и либеральном подходе, когда любой регистрируется фактически по паспорту, я видел там одно из предложений – справка с места работы. Если человек не работает, он напишет – не работаю. Обойдется и без справки с места работы. Абсолютно либеральный подход. Конечно, хотелось бы посмотреть, что этот человек может, с точки зрения организации, сам, как он может проинформировать людей. Потому что если человек приходит и просто говорит: "Я такой красавец, организуйте мне все, чтобы меня увидели", то у меня лично не будет особого желания. В том числе и видеть, что человек может, который претендует. И, может, в этом один из смыслов этого предварительного голосования, помимо амбиций есть ресурс еще какой-то? Но то, что мы у себя в оргкомитете одно из направлений утвердим, и будет ответственный за него, с тем чтобы такие площадки, мы можем договориться с телевидением, с радио, с интернетом, где могут быть дискуссии или у нас. Конечно, мы будем это делать, потому что мы заинтересованы.

Алексей Шапошников: Коллеги, позвольте добавить к предыдущему вопросу. Я бы разделил ваш вопрос на две части. С одной стороны это равные возможности для кандидатов, а с другой – это формирование повестки дня, с чем пойдут на настоящие выборы.

Первое, касаемо равных возможностей кандидатов. Мы не московская городская избирательная комиссия, которые может предоставлять равные условия. Мы не знаем, сколько будет кандидатов, мы не знаем их количества. Однако я полностью согласен с предыдущим оратором, когда он сказал, что оргкомитет будет думать над тем, какие возможности у нас есть и что мы можем предоставить. Как Ассоциация муниципальных образований мы готовы предоставить площадку для проведения дебатов любых кандидатов. У нас эти дебаты проводятся совместно с газетой "Вечерняя Москва". То есть, пожалуйста, первая площадка готова.



Отвечаю на вторую часть вопроса по формированию повестки дня. Вы знаете, формировать повестку дня, с чем кандидат пойдет потом на выборы, мы будем формировать повестку дня, с чем он пойдет на реальные выборы. И эту повестку дня, в том числе, и оргкомитет будет помогать формировать по результатам предварительного отбора кандидатов. И реальную повестку дня надо будет вкладывать тем кандидатам, которые уже будут идти на реальные выборы, а сейчас во время предварительного голосования мы снимем проблематику, мы поймем, что волнует москвичей, и таким образом составим повестку дня, с чем пойдут реальные кандидаты.

Константин Ремчуков: Леша, мне кажется, вы чего-то замахнулись. Я лично думал, что 10-го числа, когда доложим результаты, наша миссия закончилась. А вы говорите, что мы будем помогать кому-то формировать.

Алексей Шапошников: Нет, я имел в виду, что мы как Ассоциация муниципальных образований…

Константин Ремчуков: Еще раз говорю, этот энтузиазм хорош, но не надо заявлять больше, чем мы намерены делать. Мы намерены сделать вот это. Но пока у меня нет желания ходить и кому-то повестку дня формировать на реальные выборы.

Леонид Рошаль: Я согласен с Константином Вадимовичем, это наша позиция в этом плане. И для меня очень важно, чтобы за этот период, мы даем время, чтобы народ сказал о болевых точках Москвы, которые мы многие с вами знаем, и выбрать наиболее важные. Чтобы была открытая дискуссия, и тогда мы посмотрим, что, может быть, в политике Москвы нужно будет изменить, а что поддержать. Это важно, включая все направления: и образование, и здравоохранение, хотите, социальные, ЖКХ, пробки, много вопросов. Вот это для нас важно. И потом, мы же даем возможность, мы расширяем время и не ограничиваем никого. Это же замечательно. Что здесь плохого?

Елена Панина: Я добавлю. Мы как оргкомитет считаем, что мы свою миссию закончим, когда заканчивается предварительное голосование. Но мы, как Московская конфедерация промышленников и предпринимателей, безусловно, будем помогать своим кандидатам, которых мы в ближайшие дни будем согласовывать и выдвигать на участие в предварительном голосовании, и формировать повестку и программы. И мы очень надеемся, что они не просто у нас поучаствуют в предварительном голосовании, что они еще пойдут и дальше на участие в избирательной кампании. Иначе смысла для людей бизнеса нет, поэтому мы на это настроены.

Леонид Рошаль: Нам кажется, это ваше право, но к нам, к этой инициативе не имеет конкретного отношения.

- Олег Адамович, газета "Комсомольская правда". Два небольших вопроса. Первый. Почему 8 июня? Нет опасения, что летним воскресным днем вы вообще никого не соберете на избирательные участки? Просто люди уедут на дачу, в отпуск, и избирателей будет очень мало.



Леонид Рошаль: А когда вы предлагаете? В какой день недели вы предлагает?

- Чуть пораньше, может быть, весной.



Леонид Рошаль: Я конкретный человек, я вас спрашиваю: какой день недели вы предлагаете?

- И еще один вопрос. Хотел уточнить по поводу справки с места работы. Что именно там нужно указать? Не нужно собирать подписи за себя, как я понимаю, вообще нисколько, то есть можно взять и выдвинуть самого себя. И что будет в справке?



Леонид Рошаль: Наверное, в справке не нужно писать, с кем живешь.

- Копия трудовой книжки, заверенная, как положено, на работе, или справка по форме, которая у вас есть на бланке фирмы с подписью директора, какую должность с какого времени вы занимаете, и ваш оклад, больше ничего не нужно. Это пишется по стандарту, как положено, если вы представляете справку в любое место по требованию. Это я вам называю стандартную справку, которая существует.



Леонид Рошаль: А зачем оклад?

Алексей Шапошников: Коллеги, позволите? Молодой человек, отвечаю на ваш вопрос. Это все с требования Избирательного кодекса. Либо копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров, что нет ничего проще, либо справка по месту работы, это форма типичная, она есть в любом отделе кадров, зарплату необязательно, действительно, указывать. Поэтому никаких проблем нет и, естественно, кандидат, как мы говорили, может идти путем самовыдвижения без сбора каких-либо подписей. Подписи не собирает никакой из кандидатов, который идет либо самовыдвижением, либо кем-то выдвинутым. У нас нет барьеров для выдвижения.

- "Независимая газета", Александр Дерябин. Каков бюджет предполагаемого мероприятия? Может, промышленники и предприниматели уже как-то определили, какие будут пожертвования или взносы на проведение этих выборов?



Елена Панина: Конечно, мы конкретно не определяли, тем более бюджет, мы только присоединились к этой инициативе. Но то, что мы, безусловно, уже обсуждали это в рабочем порядке, мы обязательно обратимся к членам конфедерации, к московскому бизнесу о пожертвованиях на проведение такой нужной инициативы. А сколько, конечно, я не знаю. Вообще любой человек может пожертвовать, что называется, от рубля до суммы, которую не жалко ему пожертвовать. Любой человек, не только бизнес.

Михаил Куснирович: Я позволю себе добавить. Видимо, речь идет о бюджете мероприятия всего, да? Мы только сегодня на ваших глазах подтвердили участие в оргкомитете. Безусловно, одной из первых задач оргкомитета после выработки программы действий будет отчет, сколько все это может стоить. Было ориентировочно предложено, что будут созданы 500 счетных комиссий, где выборщики могут проявить свое волеизлияние. И конечно для организации этих 500 участковых комиссий, куда будут приходить люди, где будут работать люди по подсчету объективному голосов, стоит определенных денег. Вот только вернувшись с Олимпиады, я могу сказать, что волонтерское движение замечательно себя проявило. И если мы сможем привлечь волонтерское движение для участия в счетных комиссиях, квалифицированных ребят и девчат, это, конечно, уменьшит сумму бюджета.

В любом случае, мы будем надеяться, что этот лайт предварительного голосования не потребует каких-то огромных, небесных затрат, тем более, как мы сегодня услышали, профсоюзы готовы предоставить место для оргкомитета, работники здравоохранения и образования, в свою очередь, готовы помочь и с людьми, готовых работать в счетных комиссиях. Многодетные семьи тоже подтягиваются.

Что касается наполнения бюджета, то действительно это должен быть такой серьезный краудфандинг. И если мы как горожане, как граждане, как москвичи заинтересованы в том, чтобы у нас появились яркие лидеры и свобода волеизъявления, я призываю по рублю, по 10 или по 500 рублей вносить на счет фонда. Пока нет ни фонда, ни счета. Как только появится, я думаю, что до 31 марта успеет появиться номер счета, куда можно будет перечислять. Я уже говорил и сейчас могу подтвердить: я свои личные средства, определенную часть внесу. И более того, моим приятелям, товарищам не только по инициативной группе, скажу: «Ребята, если вы живые ребята, то давайте немного внесите денег, для того чтобы, как минимум, попробовать». Вот так и формируется.

- Широков Андрей Вячеславович, председатель комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по жилищно-коммунальной тематике, член правления ТПП России, доктор юридических наук. У меня два вопроса. Первый. Будет проходить голосование по 45 округам, так, как и выборы потом в городскую Думу?



Константин Ремчуков: Да.

- Да. И второй. Институт выборщиков, численность выборщиков? Как они будут представляться, понятно, а вот численность, она ограничена будет? А то в одном округе, получится, пять человек записалось, а в другом округе, получится, 550 человек записалось. Как здесь будет?



Константин Ремчуков: Так и будет.

- Хорошо, понятно, спасибо за ответ.



Михаил Куснирович: Желательно, чтобы было выборщиков чуть больше, чем кандидатов.

- Да, может быть наоборот, между прочим.



Людмила Швецова: А они могут быть выборщиками сами?

Михаил Куснирович: Конечно, если они москвичи, то могут быть выборщиками. Выборщики – это потенциально все москвичи с постоянной регистрацией в Москве старше 18 лет.

Константин Ремчуков: Друзья, если нет вопросов, освобождаем всех идти работать. Спасибо большое.