Совет Федерации предлагает вернуть графу "Против всех"

В избирательный бюллетень может вернуться графа "против всех"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вернуть россиянам возможность голосовать против всех на выборах различного уровня, передает телеканал "Москва 24".

Графу "Против всех" исключили из избирательных бюллетеней в 2006 году. Авторы законопроекта тогда отмечали, что мера станет стимулом для кандидатов предвыборной гонки и они будут проводить более эффективную кампанию.

В среду на первом после каникул заседании СФ спикер верхней палаты российского парламента отметила, что с тех пор политика в стране изменилась.

"Прошедшие выборы показали, что мы живем в новых политических условиях. В условиях растущей политической конкуренции давайте подумаем и пообсуждаем целесообразность возвращения графы "Против всех", - предложила Матвиенко сенаторам.