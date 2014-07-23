Глава МГИК расскажет об итогах регистрации кандидатов в Мосгордуму

Фото: m24.ru

В среду, 23 июля, состоится пресс-конференция председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова. Прямую трансляцию смотрите на М24.ru.

Глава Мосгоризбиркома расскажет об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму шестого созыва.

Напомним, выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Когда: 23 июля в 12.00

23 июля в 12.00 Кто: председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов О чем: об итогах выдвижения и регистрации кандидатов в МГД

об итогах выдвижения и регистрации кандидатов в МГД Кому смотреть: всем, кто интересуется выборами



Начало трансляции 23 июля в 12.00

Трансляция завершена.