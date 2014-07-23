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Выборы

23 июля 2014, 11:07

Глава МГИК расскажет об итогах регистрации кандидатов в Мосгордуму

выборы трансляции кандидаты Валентин Горбунов выборы в Мосгордуму выдвижение

Фото: m24.ru

В среду, 23 июля, состоится пресс-конференция председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова. Прямую трансляцию смотрите на М24.ru.

Глава Мосгоризбиркома расскажет об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму шестого созыва.

Напомним, выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

  • Когда: 23 июля в 12.00
  • Кто: председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
  • О чем: об итогах выдвижения и регистрации кандидатов в МГД
  • Кому смотреть: всем, кто интересуется выборами


Начало трансляции 23 июля в 12.00

Трансляция завершена.

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

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