Глава МГИК расскажет об итогах регистрации кандидатов в Мосгордуму

Фото: m24.ru
В среду, 23 июля, состоится пресс-конференция председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова. Прямую трансляцию смотрите на М24.ru.
Глава Мосгоризбиркома расскажет об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму шестого созыва.
Напомним, выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.
- Когда: 23 июля в 12.00
- Кто: председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
- О чем: об итогах выдвижения и регистрации кандидатов в МГД
- Кому смотреть: всем, кто интересуется выборами
Начало трансляции 23 июля в 12.00
Трансляция завершена.