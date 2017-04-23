Трамп назвал выборы во Франции "очень интересными"

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу проходящих во Франции выборов главы государства. В своем Twitter он опубликовал новую запись.

"Очень интересные выборы проходят во Франции", – написал Трамп.

Very interesting election currently taking place in France. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 апреля 2017 г.

23 апреля во Франции проходит первый тур президентских выборов. Работа избирательных участков завершится в 20:00 по московскому времени. В некоторых крупных городах они будут работать на час дольше.