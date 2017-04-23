Форма поиска по сайту

Новости

Новости

23 апреля 2017, 17:57

Политика

Трамп назвал выборы во Франции "очень интересными"

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу проходящих во Франции выборов главы государства. В своем Twitter он опубликовал новую запись.

"Очень интересные выборы проходят во Франции", – написал Трамп.

23 апреля во Франции проходит первый тур президентских выборов. Работа избирательных участков завершится в 20:00 по московскому времени. В некоторых крупных городах они будут работать на час дольше.

Главное

