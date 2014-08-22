Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа № 19

Кандидаты в депутаты от 19 округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 19 избирательного округа. Кандидаты рассказали избирателям о своей программе и ответили на вопросы друг друга.

Участие в предвыборных дебатах приняли Михаил Новиков (ЛДПР) и Юрий Лапин (КПРФ).

Новиков пообещал предоставить доступное жилье москвичам, решить проблемы транспортной системы, образования и медицины. Особое внимание он намерен уделить борьбе с очередями в детские сады.

Лапин сообщил, что ему "небезразличны" тарифы, цены на товары и услуги, а также право на полноценное питание.

После этого кандидаты обсудили законодательное обеспечение прав детей, объединение поликлиник и больниц и работу Мосгордумы предыдущего созыва. Кроме того, они ответили на вопросы ведущего и выступили с финальным словом.

Избирательный округ № 19 Районы: Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское Кандидаты: Карасева Вера Юрьевна .

Родилась в 1978 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность руководителя организационного управления. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Кругляков Виктор Михайлович .

Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Лапин Юрий Ерминингельдович .

Родился в 1945 году, живет в Москве. Работает в префектуре Южного административного округа. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Доровина Евгения Владимировича по работе в г.Москве. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Майоров Максим Александрович .

Родился в 1982 году, живет в Москве. Работает в научной библиотеке Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Занимает должность ведущего библиотекаря. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Новиков Михаил Михайлович .

Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в ООО "КОМПЭЛ регионы". Занимает должность менеджера хозяйственной службы. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.