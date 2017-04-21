Фийон призвал приостановить кампанию по выборам президента Франции

Фото: ТАСС/Stefanopoulos Thierry

Приостановить кампанию по выборам президента Франции призвал накануне бывший премьер и лидер "Республиканской" партии Франсуа Фийон, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.

Такое заявление от кандидата в президенты прозвучало после того, как произошел теракт на Елисейских полях, в котором погиб один полицейский и три человека пострадали. Фийон заявил, что отменил встречи и поездки, которые были запланированы 21 апреля.

В этом его поддержала лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

20 апреля в Париже на Елисейских полях произошла перестрелка. В результате один полицейский погиб, два – получили тяжелые ранения, также пострадала иностранная туристка.



Ответственность за нападение на полицейских взяла на себя международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ – запрещена в России).

Первый тур выборов во Франции намечен на 23 апреля.