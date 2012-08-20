Выдвижение кандидатов на пост мэра Химок начнется 24 августа

Сайт Химок

Выдвижение кандидатов на пост мэра подмосковных Химок начнется 24 августа. Сама избирательная кампания стартовала 20 августа и завершится 13 сентября, выборы пройдут 14 октября. Об этом сообщил председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов.

По словам Вильданова, выдвижение кандидатов начинается за 50 дней до дня голосования и заканчивается в 18.00 по местному времени за 30 дней до дня голосования.

"То есть с 24 августа и заканчивается 13 сентября в 18:00. Самовыдвиженцы должны собирать подписи, это пол процента от числа избирателей в Химках. А партии (выдвигают кандидатов) без сбора подписи. Каждая партия вправе выдвинуть только одного кандидата. У нас 28 политических партий, которые имеют право выдвинуть кандидатов", - сообщил он.

На данный момент имена всех кандидатов на пост не известны. Партия "Яблоко" планирует выдвинуть лидера химкинского отделения Игоря Белоусова. Три года назад, в 2009 году, он уже баллотировался на пост главы Химок, но занял второе место. КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" обещают определиться со своими кандидатами в течение десяти дней.

Депутат Госдумы от Московской области, единоросс Вячеслав Лысаков заявил, что "Единая Россия" может выдвинуть на пост и.о. главы города Олега Шахова, но сам Шахов отказался комментировать эту информацию, сообщает РИА Новости.

В том числе на пост мэра собирается баллотироваться лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова. Почти все оппозиционные партии отказались поддержать ее как единого оппозиционного кандидата. По словам политика, ей было трудно принять решение, потому что она "никогда не стремилась во власть". Однако в 2009 году Чирикова уже баллотировалась на пост главы Химок и набрала 15% голосов избирателей.

Также не исключено, что на пост мэра Химок будет баллотироваться бывший префект САО, экс-заместитель главы Роспотребнадзора Олег Митволь.

"Я еще ничего не решил. Решение огласит центральный совет нашей партии "Альянс зеленых - народная партия", когда официально объявят о начале выборов", - сообщил он изданию "Московские новости".

По словам политика, решение о его выдвижении приняли коллеги по партии, поскольку у Митволя большой управленческий опыт - он два года работал префектом Северного административного округа, который в пять раз больше Химок.

Напомним, 14 августа глава Химок Владимир Стрельченко подал в отставку. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен бывший первый вице-губернатор Тульской области Олег Шахов.