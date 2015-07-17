РФС принял заявку Мутко на участие в выборах президента организации

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский футбольный союз принял документы, подтверждающие участие министра спорта Виталия Мутко в выборах президента организации, передает ТАСС.

"Сегодня в РФС пришло письменное согласие Виталия Мутко", – заявил юрист РФС Денис Рогачев.

Ранее Мутко заявил, что дал согласие идти на выборы президента Российского футбольного союза. "Я могу сказать, что дал согласие. Поблагодарю завтра все организации, которые меня выдвинули и еще выдвинут. Будем вместе с ними готовиться к конференции. Буду кандидатом в президенты. Изберут – значит, буду решать вместе с вами все проблемы", – сказал Мутко журналистам.

Он также сообщил, что председатель правительства Дмитрий Медведев снял запрет на совмещение должностей министра спорта и президента РФС.

Напомним, полномочия предыдущего президента РФС Николая Толстых прекращены досрочно. Такое решение было принято на конференции РФС 31 мая. Чтобы сохранить свой пост, ему не хватило порядка 10 голосов. За его отставку было отдано 235 голосов, против – 196, воздержались – 22.

Согласно уставу организации, исполняющим обязанности президента назначен вице-президент РФС Никита Симонян.