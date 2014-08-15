Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Выборы

15 августа 2014, 12:09

Глава ВЦИОМ расскажет о предвыборных настроениях москвичей

выборы ВЦИОМ Валерий Федоров онлайн-трансляции

Фото: m24.ru

15 августа сетевое издание M24.ru проводит онлайн-трансляцию пресс-конференции генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова "Политические предпочтения москвичей накануне выборов в Мосгордуму".

Напомним, до выборов в столичный парламент остался всего месяц - избирательные участки откроются 14 сентября в Единый день голосования. В Мосгордуму 6-го созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосование пройдет по новой схеме одномандатных округов. 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы, образованы сроком на 10 лет, в каждом из них - равное количество избирателей (погрешность составляет не более 10%), это позволит обеспечить равные права кандидатам. В каждый округ включены территории, граничащие друг с другом.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму-2014

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".

  • Когда: 15 августа в 12:00
  • Кто: глава ВЦИОМ Валерий Федоров
  • О чем: о предвыборных настроениях москвичей
  • Кому смотреть: всем избирателям
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать