Глава ВЦИОМ расскажет о предвыборных настроениях москвичей

Фото: m24.ru

15 августа сетевое издание M24.ru проводит онлайн-трансляцию пресс-конференции генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова "Политические предпочтения москвичей накануне выборов в Мосгордуму".

Напомним, до выборов в столичный парламент остался всего месяц - избирательные участки откроются 14 сентября в Единый день голосования. В Мосгордуму 6-го созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосование пройдет по новой схеме одномандатных округов. 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы, образованы сроком на 10 лет, в каждом из них - равное количество избирателей (погрешность составляет не более 10%), это позволит обеспечить равные права кандидатам. В каждый округ включены территории, граничащие друг с другом.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму-2014

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".