Николас Мадуро стал новым президентом Венесуэлы

Фото: ИТАР-ТАСС

Николас Мадуро, преемник предыдущего главы государства Уго Чавеса, стал новым президентом Венесуэлы. По предварительным данным Национального избирательного совета страны, он получает 50,66% голосов.

По словам главы Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лучены, оппозиционный кандидат Энрике Каприлес набрал, по предварительным подсчетам, 49,07% голосов избирателей, передает РИА Новости. При этом он заявил, что не признает итоги выборов.

После объявления итогов выборов в столице Венесуэлы, Каракасе, сторонники Мадуро начали праздновать победу своего кандидата, запуская салюты и петарды.

Напомним, экс-президент Венесуэлы Уго Чавес скончался в марте в возрасте 58 лет. Почти два года лидер боливарианской революции боролся с онкологическим заболеванием. Незадолго до смерти Чавес вернулся в Каракас из Гаваны, где проходил лечение после последней хирургической операции.