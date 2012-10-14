Кандидаты в мэры Химок обвиняют друг друга в нарушениях

Фото: ИТАР-ТАСС

Кандидат в мэры города Химки Олег Шахов ответит на жалобы Евгении Чириковой о незаконной агитации встречным иском. "Иск уже подготовлен, жалоба подана", - заявил Шахов.

При этом сам кандидат не смог объяснить, почему по городу в день голосования расклеены его агитационные плакаты, передает "Интерфакс".

В свою очередь, Чирикова заявила, что уже подала один иск, связанный с допущенными, по ее мнению, нарушениями выборного процесса. По ее словам, в одной из новостроек в Химках в каждой квартире перед выборами в "экстренном порядке" были прописаны по 5-6 человек.

Кроме того, она утверждала, что продолжается агитация за "кандидата от партии власти", что также является нарушением.

В то же время РИА Новости со ссылкой на председателя территориальной избирательной комиссии города Химки Олега Тихенко сообщает, что пока информация об иске Чириковой не подтверждается.

Ранее стало известно о том, что еще один кандидат в мэры Химок председатель центрального совета партии "Альянс зеленых – Народная партия" Олег Митволь подал в суд на территориальную избирательную комиссию города. Причиной стало то что, из рядов комиссии не вывели двух подчиненных Шахова.

Всего кандидатами на пост мэра Химок были зарегистрированы 16 человек. Однако накануне выборов из гонки выбыли сразу три кандидата – бывший член "Яблока" Игорь Белоусов, эсер Александр Романович и представитель партии "Города России" Юрий Бабак.