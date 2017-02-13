Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля 2017, 07:41

Политика

Советник Трампа рассказал о фальсификациях на президентских выборах

Фото: Zuma/Ron Sachs

Белый дом имеет в своем распоряжении доказательства фальсификаций на президентских выборах. Об этом сообщает "Мир 24".

Как заявил в интервью телеканалу ABC старший советник Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер.

"Белый дом предоставил огромное количество доказательств мошенничества на выборах, речь идет о проголосовавших людях, живущих более чем в одном штате", – рассказал Миллер.

По его словам, зафиксировано участие в процедуре умерших людей, а также тех, кто не является американскими гражданами. Советник назвал случившееся "скандалом", отметив, что страна должна быть "в ужасе" из-за "перечеркивания" избирательных прав законопослушных граждан.

Ранее новый президент США Дональд Трамп заявлял о значительных фальсификациях во время голосования в трех штатах – Вирджиния, Нью-Гэмпшир и Калифорния. Там победила основная соперница Трампа – представитель Демократической партии Хиллари Клинтон.

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика