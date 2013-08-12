На вопросы кандидатов в мэры Москвы ответил Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев ответил на вопросы кандидатов в мэры Москвы

В студии телеканала "Москва 24" прошли дебаты кандидатов в мэры Москвы. Участие в них приняли Иван Мельников, Сергей Митрохин, Михаил Дегтярев, Алексей Навальный и Николай Левичев. У каждого было по две минуты на представление собственной позиции и ответов на вопросы.

Зампредседателя комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям, кандидат от партии ЛДПР Михаил Дегтярев заявил, что главное в команде мэра – работоспособность, компетенция и желание работать.

"Мы открываем сайт с пятью тысячами вакансий для москвичей. Любой горожанин скажет, что железобетонная плита власти на низовом уровне является неприступной крепостью. Мы предоставим возможности в том числе для тех, кто приехал и купил жилье в Москве".

Первый заместитель председателя Госдумы, кандидат от партии КПРФ Иван Мельников: "На поддержку науки в Москве выделяется менее 1 процента бюджета, что надо изменить".

- Нужно тратить деньги, готовить кадры. Сейчас 4 вуза подконтрольны мэру. Москве нужны инженеры, специалисты по управлению. Мы перепрофилируем часть вузов, планируем создание отделения урбанистики. Москва стала торговым городом, где не платят налоги. В моей программе сказано, что мы выведем из тени экономику. Из торговой Москва станет научной. Сейчас кадры сосредоточены в Зеленограде. Почему падают ракеты? Причина - большая текучка кадров.

Председатель партии "Яблоко", кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин: "Есть ли отчет?"

- В Митино проводили проверки. Можете зайти на сайт, во всех соцсетях я лично общаюсь. У нас все в электронной форме, а не в бумажной.

Блогер, создатель интернет-проектов "РосПил" и "РосЯма", кандидат от партии "РПР-ПАРНАС" Алексей Навальный: "Жириновский не хочет расстреливать и сажать жуликов из правительства".

Михаил Дегтярев принял участие в предвыборных дебатах

- Человек имеет право работать независимо оттого в чьей он команде. С коррупцией надо бороться. Уже направляем запросы в прокуратуру. С моим приходом о расходах и доходах будут отчитываться не только чиновники, но и руководство бюджетных учреждений. Бюджет прекрасный, но деньги не эффективно осваиваются в государственных бюджетных учреждениях. Пойманные будут уволены.

Председатель партии "Справедливая Россия", кандидат от партии "Справедливая Россия" Николай Левичев: "Поговорим о законе, упраздняющим согласование строек с Мосгорнаследием. Есть опасность, что центр будет перестроен".

- Законопроект отзовем. Земельная комиссия абсолютно не прозрачная и вероятна коррупционная организация. Все вопросы будут согласовываться Москомнаследием. Архитекторы и специалисты по земле определяют, быть памятнику или нет. Все инвестконтракты будут мной пересмотрены. Никаких новоделов, никакой регенерации без четкого просчета. Нужен общественный совет из реставраторов, ведущих архитекторов. Делать ли внутри Бульварного кольца историческую зону – это не принципиально. Реставрацией должны заниматься реставраторы, а не архитекторы.