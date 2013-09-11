Инаугурация Андрея Воробьева пройдет 14 сентября

Андрей Воробьев Фото: ИТАР-ТАСС

Андрей Воробьев вступит в должность губернатора Московской области 14 сентября. Его инаугурация пройдет в Доме правительства региона.

В церемонии примут участие члены областного правительства, представители федеральных органов государственной власти, доверенные лица и представители избирательного штаба Андрея Воробьева, другие кандидаты, участвовавшие в выборах, представители духовенства, деятели науки, культуры и искусства и общественные деятели.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Подмосковья, в зале приемов Воробьев примет присягу, и ему вручат символы региональной власти – золотую цепь и скипетр. После этого председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов объявит о вступлении его в должность губернатора Московской области.

Напомним, Андрей Воробьев победил на выборах губернатора Подмосковья, которые проходили 8 сентября. Он набрал 78,94% голосов избирателей.