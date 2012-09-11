"Единая Россия" поддержит Олега Шахова на выборах в Химках

Олег Шахов. Фото: olegshakhov.ru

Партия "Единая Россия" решила не выдвигать своего кандидата на выборах мэра подмосковных Химок. Она поддержит самовыдвиженца, исполняющего обязанности главы города Олега Шахова.

На заседании местного политсовета партии это решение было принято единогласно, сообщает РИА Новости.

Напомним, Олег Шахов 6 сентября подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы подмосковных Химок.

11 сентября стало известно, что исполняющий обязанности главы Химок собрал необходимое количество подписей для регистрации кандидатом на предстоящих выборах.