Выборы в Мосгордуму: Кто снялся с предвыборной гонки

В столице завершился прием подписей избирателей от желающих стать кандидатами в депутаты Мосгордумы. Документы в Мосгоризбирком подали 446 человек, более 60 из них уже прошли процедуру регистрации. Однако не все решили бороться за место народного избранника до конца. M24.ru выясняло, кто и почему отозвал свою кандидатуру и снялся с выборов.

Фото: Москва2014.рф

Одним из первых сообщил о том. что больше не будет участвовать в избирательной гонке, руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский. По его словам, Мосгордума привлекательна для политиков, тогда как решению задач экспертного центра, который он возглавляет, статус депутата помочь не сможет.

Олег Митволь. Фото: ИТАР-ТАСС

Решил отказаться от депутатского кресла и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь. В четверг, 10 июля, он подал заявление в территориальную избирательную комиссию №9 о снятии своей кандидатуры с выборов. Что примечательно, Митволь уже собрал необходимое количество подписей для регистрации кандидатом. Сам экс-префект отказался комментировать свое решение.

Ирина Великанова. Фото: Москва2014.рф

Кроме того, свои позиции сдала Ирина Великанова, во вторник назначенная на пост генерального директора Музея современной истории России. Именно по этой причине она досрочно сложит с себя депутатские полномочия и не будет избираться в новый состав Мосгордумы от "Единой России". Напомним, что Великанова участвовала в состоявшихся 8 июня предварительных выборах в Мосгордуму и показала там один из лучших результатов, набрав 5366 голосов.

Николай Ляскин. Фото: lyaskin2014.ru

Кандидат коалиции "За Москву", руководитель столичного отделения "Партии прогресса" Николай Ляскин отказался от участия в выборах накануне завершения регистрации, 10 июля.

Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter. "Принял тяжелое решение. Снимаюсь с выборов. Спасибо всем, кто принимал участие и переживал", - написал Ляскин. Чуть позже политик уточнил, что ему не хватило подписей избирателей.

В последний день сдачи подписей кандидатами в Мосгордуму о сходе с дистанции заявили муниципальный депутат Южного Тушина Вера Кичанова и сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Навального Любовь Соболь. Обе женщины собрали необходимое количество подписей, но в ходе внутренней проверки многие из них были забракованы.

Вера Кичанова написала в своем блоге в ЖЖ, что не смогла собрать необходимое количество подписей: "У меня печальные новости для всех, кто поддерживал мое выдвижение в Мосгордуму: срок сбора подписей подошел к концу, а собрать удалось только 2520 подписей – половину от необходимого". Она рассказала, что ее помощникам "не хватило мотивации", а помощь платных сборщиков подписей в итоге обернулась подлогом.

Любовь Соболь. Фото: facebook.com/sobollubovdeputat

Любовь Соболь тоже вынуждена была выбыть из предвыборной гонки, так как проверка тоже выявила много "бракованных" подписей. Соболь сообщила на своей странице в Facebook, что времени на дополнительный сбор подписей не осталось, и подавать их в малом количестве бессмысленно.

Напомним, что 11 июля завершился второй этап избирательной кампании - прием документов для регистрации кандидатов, в том числе подписей избирателей. Теперь избиркомы в течение десяти дней должны принять решение о регистрации кандидатов. Итоговый список всех зарегистрированных кандидатов опубликуют к концу июля.

Как пройдут выборы в Мосгордуму

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра. Все желающие смогут следить за ходом голосования в режиме онлайн, благодаря камерам видеонаблюдения на избирательных участках. Урны для выборов и КОИБы будут прозрачными. Наблюдателем может стать представитель любой политической партии или общественной организации.

Отметим, что 18 августа начнутся дебаты кандидатов в Мосгордуму. Всего планируется 45 выпусков программы – по числу избирательных округов, дебаты будут выходить несколько раз в день. О выделении эфирного времени Сергей Собянин попросил городское телевидение. Он поручил дать всем кандидатам возможность бесплатно и в равных условиях выступить на дебатах в эфире и донести свои программы до избирателей.

Добавим, что всю информацию о кандидатах и выборах можно посмотреть на сайте Мосгоризбиркома.