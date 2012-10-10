Олег Митволь подал в суд на химкинский избирком

Олег Митволь. Фото: ИТАР-ТАСС

Председатель Центрального совета партии "Альянс зеленых – Народная партия" и кандидат в мэры Химок Олег Митволь подал в суд на территориальную избирательную комиссию города. Причиной стало то что, из рядов комиссии не вывели двоих подчиненных бывшего и.о. руководителя Химок Олега Шахова.

"Технический уровень организации выборов в Химках оставляет желать лучшего. Неожиданно выяснилось, что в территориальной избирательной комиссии, кроме сотрудников различных муниципальных предприятий, зависимых от администрации, оказывается, на начало сентября работали два сотрудника администрации", – сообщил "Русской службе новостей" Митволь.

По его словам, когда Шахов решил выдвинуться на выборы в качестве самовыдвиженца, Мособлизбирком не вывел из комиссии двух его подчиненных. "Это нарушение. Естественно, мы это обжаловали в суде", – заявил политик.

Глава Мособлизбиркома Ирек Вильданов, в свою очередь, считает иск Митволя предвыборным пиаром. "Митволь обращался по этому поводу с жалобой в ЦИК, ЦИК поручил проверить ее Мособлизбиркому. Мы поверили. 14 сентября оба подчиненных (и.о. главы города, кандидата на пост мэра Олега) Шахова были уволены с работы, о чем Митволь был уведомлен 5 октября", – цитирует Вильданова ИТАР-ТАСС. По его словам, "законом это не запрещено, но это предвыборный пиар".

Тем временем стало известно, что химкинский городской суд в среду отклонил другой иск Митволя "о признании незаконным бездействие горизбиркома". Тогда недовольство кандидата в мэры города также было связано с персоной Шахова, а именно распространением им буклета в свою поддержку.

"В нем содержалась ссылка на высказывание в интервью губернатора о его работе, была дана положительная оценка ему. Но по закону на тот момент ссылаться на интервью они не имели право. Непринятие мер по запрету такого материала мы и обжаловали, но нам отказали", – сообщил РИА Новости представитель Митволя Дмитрий Дятлов. По его словам, решение суда будет обжаловано.

Выборы химкинского градоначальника состоятся 14 октября. Кандидатами на пост мэра зарегистрированы 16 человек. Накануне из гонки выбыли сразу три кандидата – бывший член "Яблока" Игорь Белоусов, эсер Александр Романович и представитель партии "Города России" Юрий Бабак. По мнению экспертов, основная борьба развернется между Шаховым, Митволем и лидером движения "В защиту Химкинского леса" Евгенией Чириковой.