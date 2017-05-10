Индекс KOSPI поднялся на фоне избрания нового президента Южной Кореи

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Индекс KOSPI на южнокорейской фондовой бирже в ходе торгов поднялся в среду, 10 мая, на фоне избрания нового президента Мун Чжэ Ина, сообщает РИА Новости.

По данным биржевого источника, KOSPI возрос на 0,5 процента – до отметки 2304,19 (11,43 пункта).

Вновь избранный президент уже официально вступил в должность.

Выборы президента Республики Корея прошли во вторник, 9 мая. Экс-президенту РК Пак Кын Хе предъявлено обвинение из-за коррупционного скандала, которое грозит пожизненным заключением.