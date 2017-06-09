Коми рассказал о лжи Трампа и о российском следе

Фото: ТАСС/Alex Edelman

Экс-глава ФБР Джеймс Коми на многочасовых слушаниях в Конгрессе США обвинил президента США Дональда Трампа во лжи, сообщает "Газета.ру". Он заявил, что ныне действующий президент "нарушил закон".

Его показания могут дать новый толчок к расследованию "русского следа" во вмешательство в выборы президента в Соединенных Штатах. Коми подтвердил информацию о том, что Трамп заставлял его прекратить расследование в отношении его советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Ранее сообщалось, что Коми подтвердил свое убеждение в том, что в выборах президента США присутствует, так называемый российский след. В своей речи в Конгрессе Коми "реабилитировал" Сергея Кисляка, которого американские СМИ называли российским послом – "вербовщиком" разведки.