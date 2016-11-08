Президентские выборы стартовали в США

Всеобщие президентские выборы начались в США, первыми проголосовали жители города Диксвилл-Нотч штата Нью-Гэмпшир, передает ТАСС.

Избирателям предстоит определиться, кто станет президентом и вице-президентом, выбор – между кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон и от Республиканской – Дональдом Трампом. Также им нужно переизбрать всех 435 членов Палаты представителей и 34 из 100 сенаторов конгресса, в штатах выбирают губернаторов и в 15 городах – мэров.

Правом досрочного голосования воспользовались около 43 миллионов американцев. Эксперты отмечают, что это рекордный показатель. Больше всех досрочно голосовали во Флориде: около 6,4 миллиона человек. Также рекордная явка зафиксирована в 23 штатах и округе Колумбия.