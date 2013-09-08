За пять часов на выборах в Москве зафиксированы два нарушения

Фото: ИТАР-ТАСС

Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы с 12.00 до 17.00 зафиксировал 2 нарушения. Всего с открытия избирательных участков наблюдатели выявили 27 нарушений.

Девять случаев касались того, что люди бросали в урну сразу несколько бюллетеней. Еще столько же манипуляций было зафиксировано с урнами или КОИБами. Четыре нарушения – это голосование не в специальной кабине или в присутствии какого-либо лица. Еще пять нарушений – присутствие посторонних в кабинке для голосования.

Кроме того, видеоцентр общественного штаба выявил 63 нештатных ситуаций в ходе голосования. Среди них: скопление людей на территории участка, которые закрывают урну от камеры; очередь у столов выдачи бюллетеней или у урны для голосования; наблюдатели или другие лицафизически мешают членам комиссии осуществлять свои полномочия, препятствуют избирателям при голосовании; избиратели не опускают бюллетень в урну и уносят его с участка.

Что касается технических проблем, их зафиксировано 72. Чаще всего – это отсутствие изображения с избирательного участка.

Ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов рассказал, что на одном из участков итоги голосования аннулируют из-за нарушений. Речь идет об участке, расположенном в 52-й клинической больнице, куда комиссия пришла без реестра. По его словам, это первый случай, когда голосование будет запущено заново.

Нарушения на выборах были, но они были не серьезными - Венедиктов

Как отметил председатель Московской городской комиссии Валентин Горбунов, серьезных нарушений во время проведения выборов пока зарегистрировано не было. По его словам, на "горячую линию" Мосгоризбиркома продолжают поступать звонки, однако, серьезных жалоб нет. В основном, граждане уточняют номер своего участка.