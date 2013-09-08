Форма поиска по сайту

08 сентября 2013, 11:35

Политика

Общественный штаб по наблюдению следит за ситуацией на выборах мэра

На выборах мэра Москвы нарушений не зафиксировано - Венедиктов

Наблюдатели на выборах мэра столицы от Общественной палаты Москвы следят за ситуацией на избирательных участках. Часть из наблюдателей отправилась непосредственно на места для голосования, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, всего в городе работают 3396 участков, из них 186 – это СИЗО и больницы. В настоящее время существенных нарушений наблюдатели не зафиксировали.

Кроме общественного штаба также существуют мобильные группы, которые при необходимости будут выезжать на места нарушений. Сам штаб расположен на территории "Красного Октября".

