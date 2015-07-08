Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Совет Федерации одобрил закон о переносе выборов в Госдуму с 4 декабря на 18 сентября 2016 года, сообщает МИА "Россия сегодня". Ранее Совфед направил в Конституционный суд запрос о соответствии закона Конституции.

Суд постановил, что перенос парламентских выборов на единый день голосования может быть однократным и не должен приводить к нарушению периодичности выборов, непрерывности работы Госдумы.

Ранее нижняя палата парламента приняла окончательном чтении закон о переносе выборов. Из-за этого полномочия ныне действующих депутатов сокращаются на три месяца.

Депутаты также отклонили предложения ЛДПР о переносе выборов на первое воскресенье сентября либо на последний понедельник апреля. Кроме того, не было учтено предложение от коммунистов, которые предложили другую дату – первое воскресенье ноября.

Отметим, новый документ вносит изменения в Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", согласно которым выборы Госдумы седьмого созыва будут проводиться 18 сентября 2016 года.

Кроме того, законопроект предполагает, что парламентарии Госдумы шестого созыва, которые не будут переизбраны, сохранят до декабря зарплату, депутатскую неприкосновенность и прочие гарантии. Теперь закон должен подписать Владимир Путин.