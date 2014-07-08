336 человек подали документы на выборы в Мосгордуму

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Документы на выдвижение в депутаты Мосгордумы подали 336 человек, передает Агентство "Москва".

Среди подавших документы: советник Мосгордумы Юлия Михайлова, депутат округа Теплый стан Сергей Васильев, профессор РГГУ Геннадий Животов, действующий депутат Мосгордумы Николай Губенко и помощник члена Совета Федерации Елена Шувалова, выдвинутые от КПРФ. Всего, по данным Мосгоризбиркома, документы на данный момент подали 75 действующих депутатов муниципальных округов.

Кроме того, в этом списке значится ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов, заместитель председателя Сбербанка Денис Константинов и актер Леонид Ярмольник, выдвинувшийся от политической партии "Гражданская Платформа".

"Мосгорсправка": Как стать кандидатом в депутаты Мосгордумы

Отметим, что среди подавших документы уже зарегистрированы 17 человек. Так, среди претендентов на депутатское кресло оказались: сотрудник Центра экономических и политических исследований Кирилл Гончаров, выдвинутый от партии "Яблоко"; Ирина Копкина - самовыдвиженец от районов: Крылатское, Строгино, Кунцево, поселка Рублево и деревни Мякинино и другие.

Ранее Сергей Собянин пообещал сделать все зависящее от правительства Москвы, чтобы выборы в Мосгордуму были честными и прозрачными.

"Это одна из самых значимых политических кампаний этого сезона. Выборы будут конкурентными, жесткими, как это всегда в Москве. Но я убежден, что эти выборы будут честными и открытыми", - сказал мэр Москвы в пятницу, 4 июля.

Напомним, что выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент 6-го созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосованию будут предшествовать дебаты. Для дебатов кандидатам могут предоставить бесплатное эфирное время на теле- и радиоканалах.