Ректор ВШЭ Кузьминов представил свою предвыборную программу в МГД

Ярослав Кузьминов представил свою предвыборную программу

Ректор университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов на пресс-конференции представил свою предвыборную программу, предает телеканал "Москва 24".

В документе есть несколько разделов: развитие городской среды и здравоохранения, образование, волонтерское движение и транспортная политика.

Так, ректор предлагает ограничить строительство крупных торговых центров в центре столицы и разбить парки на территориях, которые в настоящее время заняты нерентабельными промзонами.

На презентации было подчеркнуто, что работа над предвыборной программой продолжится до конца лета, пока идет избирательная кампания, и в обсуждении документа могут принять участие все желающие.

Ранее Ярослав Кузьминов сообщил, что не покинет пост ректора Высшей школы экономики в случае избрания в депутаты Мосгордумы. По его словам, он выдвинулся, когда стало ясно, что в новом составе можно будет работать, не оставляя своей основной деятельности.



"Мосгорсправка": Как стать кандидатом в депутаты Мосгордумы

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Кроме того, Мосгоризбирком утвердил список из пяти партий, которым не нужно собирать подписи избирателей перед выборами в Мосгордуму. В их число вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Яблоко". На предыдущих выборах в городскую думу они набрали больше 0,5 процента и считаются поддержанными избирателями. Кандидатам от других партий или самовыдвиженцам для регистрации придется собрать подписи не менее трех процентов всех избирателей округа, то есть около 4,8 тысячи подписей.