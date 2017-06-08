Законопроект о пяти годах тюрьмы за "карусели" на выборах внесли в Госдуму

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

За незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня может грозить уголовная ответственность. Соответствующий проект поправок в Уголовный кодекс поступил в Госдуму, сообщает "Интерфакс".

Согласно закону, выдача членам избирательной комиссии бюллетеней гражданину для голосования за другого избирателя или для того, чтобы человек мог проголосовать два раза, будет наказываться штрафом от 100 до 300 тысяч рублей либо лишением свободы до четырех лет.

Если избиратель возьмет бюллетени, чтобы проголосовать вместо другого избирателя или для повторного голосования в одних выборах, ему грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до четырех лет.

Если же преступление совершит группа лиц по предварительному сговору, то предлагается установить штраф от 100 до 300 тысяч рублей или же лишение свободы на срок до пяти лет.