Начался подсчет голосов после праймериз в Мосгордуму

По данным на 8 часов вечера, в праймериз в Мосгордуму приняли участие 220 тысяч человек, сообщил на пресс-конференции 8 июня председатель счетной комиссии гражданской инициативы "Моя Москва" Михаил Барщевский.

По его словам, эта цифра еще может увеличиться.

"Явка на праймериз в Мосгордуму составила чуть больше 3% избирателей. Столько людей и должно было прийти", - добавил Барщевский.

Главред "Независимой газеты", член оргкомитета "Моей Москвы" Константин Ремчуков назвал такую явку "успехом в избранном направлении" и "восстановлением доверия между обществом и властью".

Он добавил, что во время праймериз в оргкомитет "Моей Москвы" поступило минимальное количество жалоб на нарушения.

Завершились предварительные выборы кандидатов в Мосгордуму

Самым активным избирательным округом, по данным на 14 часов, стал 7-й округ, куда вошли районы: Восточное Дегунино, Дмитровский, часть района Западное Дегунино и часть Бескудниковского района, сообщил заместитель руководителя Общественной палаты Москвы и один из основателей гражданской инициативы "Моя Москва" Михаил Куснирович. Самым "отстающим" округом к 14 часам стал 43-й, куда вошли районы: Арбат, Пресненский район, Хамовники. Число проголосовавших в этих двух округах отличалось в два раза.

Напомним, участки для голосования открылись в 8 утра. Принять участие в голосовании могли все граждане, постоянно зарегистрированные в столице вне зависимости от того, были ли их данные в предварительных списках выборщиков или нет. Москвичи, не прошедшие предварительную регистрацию, могли проголосовать, записавшись непосредственно на участке.

За время голосования в оргкомитет не поступило ни одной жалобы о нарушениях от избирателей или наблюдателей. Итоги праймериз подведут 10 июня, а официальные результаты будут опубликованы на сайте Москва2014.рф. Победители в каждом из 45 избирательных округов станут "народными" кандидатами в депутаты на выборах в МГД 14 сентября. По слова организаторов праймериз, членов гражданской инициативы "Моя Москва", победители праймериз получили прекрасную возможность познакомить избирателей со своими программами, в том числе, во время дебатов, поэтому многие горожане будут голосовать за них 14 сентября – на выборах в Мосгордуму.