В Подмосковье вернут прямые выборы глав районов и поселений

ИТАР-ТАСС

Жители Подмосковья смогут напрямую выбирать глав районов и поселений. Руководство Московской области предложит всем уровням власти внести для этого изменения в уставы.

В настоящее время главы многих районов и поселений часто избираются депутатами, а не местными жителями. В регионе сейчас действуют сразу пять схем руководства на уровне местного самоуправления, сообщает интернет-портал Московской области.

По словам руководителя главного управления внутренней политики Подмосковья Андрея Ильницкого, в советы районов должны входить главы поселений, председатели советов поселений и наиболее авторитетные поселковые депутаты.

Ильницкий также отметил, что необходимо вернуть потерянное доверие людей и провести честные выборы.