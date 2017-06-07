Генпрокурор США сообщил Трампу о готовности уйти в отставку – СМИ

Фото: ТАСС/Ron Sachs

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил президенту страны о своей готовности уйти в отставку, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал CNN.

Причиной ухода генерального прокурора стала ссора с американским лидером. По словам высокопоставленного представителя администрации Белого дома, последние несколько недель между Трампом и Сешнсом проходили "горячие обмены мнениями по различным вопросам", которые вызвали разногласия. Главным противостоянием сторон стало то, что Сешнс отказался от расследования по якобы вмешательству России в выборы в США.

Ранее конгресс США узнал о дополнительной частной встрече генпрокурора Сешнса с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По данному факту проводится расследование.