Кампания по выборам мэра прошла в рамках закона - Мосгоризбирком

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгоризбирком не зафиксировал грубых нарушений законодательства в рамках проведения избирательной кампании по выборам мэра Москвы.

"В целом агитационный период кандидатов прошел в рамках закона", - приводит слова главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова "Интерфакс".

По его словам, нынешняя предвыборная компания была более разнообразной в сравнении с предыдущими. Валентин Горбунов отметил, что кандидаты использовали новые площадки, в том числе, интернет.

Однако в Центризбиркоме считают, что вопросам предвыборной агитации в интернете в дальнейшем должны быть дополнительно законодательно проработаны.