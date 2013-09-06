Форма поиска по сайту

06 сентября 2013, 17:28

Политика

Кампания по выборам мэра прошла в рамках закона - Мосгоризбирком

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгоризбирком не зафиксировал грубых нарушений законодательства в рамках проведения избирательной кампании по выборам мэра Москвы.

"В целом агитационный период кандидатов прошел в рамках закона", - приводит слова главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова "Интерфакс".

По его словам, нынешняя предвыборная компания была более разнообразной в сравнении с предыдущими. Валентин Горбунов отметил, что кандидаты использовали новые площадки, в том числе, интернет.

Однако в Центризбиркоме считают, что вопросам предвыборной агитации в интернете в дальнейшем должны быть дополнительно законодательно проработаны.

