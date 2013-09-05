За ходом выборов мэра Москвы можно наблюдать онлайн

Фото: ИТАР-ТАСС

Проследить за ходом выборов мэра Москвы можно на специальном портале vybory.mos.ru. С 30 августа на нем открыта регистрация для пользователей.

Чтобы зарегистрироваться, пользователь должен ввести адрес своей электронной почты, имя и пароль. После этого к нему на e-mail придет письмо со ссылкой для подтверждения регистрации. Войти на сайт можно и с помощью аккаунта в одной из популярных социальных сетей или на московском портале госуслуг. Напомним, что регистрация доступна до 7 сентября.

[/html]На главной странице расположена карта, на которой отмечены участковые избирательные комиссии Москвы. Участки сгруппированы по административным округам, а если приблизить карту, участки будут группироваться по районам (поселениям). При дальнейшем приближении группируются близкие друг к другу УИК.

При этом отмечается, что по одному адресу может располагаться несколько участковых комиссий. При выборе участка появляется окно видеотрансляций. Пока изображение не доступно, трансляция начнется 8 сентября. Во время предварительной регистрации пользователи получают возможность выбрать неограниченное количество избирательных участков, с которых им будет поступать видео. Прямая трансляция с будет осуществляться с момента начала работы участковой комиссии (не позднее 7.30) до завершения всех действий, связанных с подведением итогов голосования.

Как работают комплексы обработки избирательных бюллетений

Все выбранные участки автоматически добавляются в закладки пользователя. Кроме того, на сайте можно измерить скорость соединения вашего компьютера с сервером трансляции видео – для непрерывного просмотра видео она должна быть порядка 512 кбит/c. Также для корректной работы сайта на компьютере должны быть браузеры Mozilla Firefox или Google Chrome (последней версии), Internet Explorer 9 или 10, Safari 6, Opera 12, Яндекс. Браузер. Необходимый Adobe Flash Player можно скачать здесь же - на сайте.

Отметим, что камеры ко дню выборов будут установлены на 95 процентах избирательных участков. В настоящее время завершается их монтаж. Всего планируется установить 6786 камер, по две в каждой УИК: одна будет следить за избирательной урной, а другая - за работой избирательных комиссий. Выбрать, с какой из них смотреть видео, можно также на сайте vybory.mos.ru. Переключатель помещен под видеоплеером.

При этом запросить фрагменты видео с избирательных участков можно будет в течение года со дня публикации итогов выборов. Обратиться в Мосгоризбирком могут участники избирательного процесса, которые посчитают, что их права были нарушены действиями членов участковых или территориальных избиркомов.

Для получения видеоматериала необходимо будет подать заявление с указанием номера избирательного участка, примерного времени возможного нарушения и продолжительности фрагмента видеозаписи. Также необходимо указать обоснование, каким образом действия членов избиркомов нарушили избирательные права.

Как стать наблюдателем на выборах мэра Москвы

Напомним, что в Единый день голосования – 8 сентября – в Москве откроются 3400 избирательных участков. Найти свой участок можно на интерактивной карте Москвы. Если же вы не сможете в воскресенье с 8 утра до 20 часов проголосовать по месту регистрации, можно получить открепительное удостоверение. При этом надо помнить, что голосовать на территории Подмосковья или другого региона нельзя.

Добавим, что 6 сентября Мосгоризбирком запустил "горячую линию" по выборам мэра. Специалисты ответят на любые вопросы москвичей о выборах. "Горячая линия" будет работать с 6 по 8 сентября. Позвонив по телефонам 8-495-633-51-56 и 8-495-633-51-49 москвичи могут уточнить информацию о правилах голосования. 6 и 7 сентября "горячая линия" будет работать с 9.00 до 18.00, а в день выборов - с 8.00 до 23.00.



