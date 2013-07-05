Форма поиска по сайту

05 июля 2013, 11:53

Политика

Европа предлагает допустить заключенных к выборам в России

Фото: ИТАР-ТАСС

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что статья российской Конституции №32, которая запрещает заключенным голосовать, нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Таким образом, суд принял сторону истцов - ранее осужденных на 15 лет Сергея Анчугова и Владимира Гладкова.

Анчугов отбывает срок за убийство, воровство и мошенничество, а Гладков - за убийство и грабеж. Они сообщили в ЕСПЧ, что с 2000-го по 2008 год не могли принимать участие в парламентских выборах, пишет "Коммерсантъ".

Согласно Конституции России, "не имеют права избирать и быть избранными граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда". Аналогичная норма содержится в законе "Об основных гарантиях избирательных прав граждан".

По решению ЕСПЧ, "автоматический и непропорциональный запрет" нарушает статью № 3 протокола №1 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующую право на свободные выборы.

