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Мэр Москвы

04 июля 2014, 12:20

Кандидаты в МГД получат бесплатное время в эфире городских СМИ - мэр

выборы Мосгоризбирком кандидаты Мосгодума Сергей Собянин

Московские СМИ предоставят бесплатное эфирное время кандидатам в МГД

Городские теле- и радиоканалы могут предоставить бесплатное эфирное время для дебатов кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил Сергей Собянин журналистам в пятницу.

"Я считаю, что городские каналы "Москва 24", "Москва Доверие", городское радио вполне могут быть предоставлены кандидатам для избирательной кампании", - сказал мэр Москвы.

По мнению мэра, от наиболее четкого представления программ и предложений каждого кандидата зависит, насколько осознанным будет выбор москвичей. Поэтому мэр попросил городское телевидение дать всем кандидатам возможность бесплатно и в равных условиях выступить на дебатах в эфире и донести свои программы до избирателей. Формат и подробности дебатов будут обсуждаться совместно с журналистами.

Ранее Роскомнадзор дал разъяснение, из которого следовало, что на выборах регионального уровня бесплатный эфир должны предоставлять лишь окружные и районные СМИ. Но ввиду важности выборов, Мосизбирком попросил Сергея Собянина помочь провести кампанию на высоком уровне и предоставить бесплатное эфирное время кандидатам в депутаты Мосгордумы в московских СМИ.

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Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.
Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Кроме того, Мосгоризбирком утвердил список из пяти партий, которым не нужно собирать подписи избирателей перед выборами в Мосгордуму. В их число вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Яблоко". На предыдущих выборах в городскую думу они набрали больше 0,5 процента и считаются поддержанными избирателями. Кандидатам от других партий или самовыдвиженцам для регистрации придется собрать подписи не менее трех процентов всех избирателей округа, то есть около 4,8 тысячи подписей.

3 июля МГИК зарегистрировал перового кандидата в депутаты МГД. Была принята кандидатура Ирины Копкиной от партии "Яблоко". Всего на данный момент в предвыборной кампании участвуют 14 партий. На регистрацию поступили документы от 272 кандидатов, из них 186 самовыдвиженца.

Как пройдут выборы в Мосгордуму

Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

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