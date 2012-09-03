Николай Толстых стал новым президентом РФС

Наконец разрешилась интрига, кто будет новым начальником российского футбола. Главой РФС избрали "государственного человека" Николая Толстых Новым главой Российского футбольного союза избран Николай Толстых. Голосование прошло в московской гостинице "Ренессанс Монарх". Избрание Толстых главой РФС может ударить по интересам клубов российского чемпионата

Новым президентом Российского футбольного союза избран Николай Толстых. Голосование прошло в московской гостинице "Ренессанс Монарх".

Изначально за пост главы РФС боролись семь человек. Основными претендентами на победу считались глава Профессиональной футбольной лиги Николай Толстых и президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин. У остальных кандидатов шансов было поменьше, хотя харизматичных личностей хватало и среди них. Евгений Ловчев, Владимир Тумаев, Алишер Аминов - все это не последние имена, которые звучат применительно к нашему футболу.

После неожиданной отставки Сергея Фурсенко, до выборов обязанности главы РФС выполнял Никита Симонян. Поскольку свою кандидатуру на выборы он не выдвигал, было ясно, что российский футбол ждет не "старого-нового", а именно нового шефа, сообщает "Интерфакс".

В первом туре голосования прогнозируемо лидировали Толстых и Прядкин. Во второй тур, согласно правилам были допущены все участники. Тем не менее, большинство из них сняли свои кандидатуры, предложив своим сторонникам голосовать за кого-либо из оставшихся соискателей. Так, Аминов призвал своих сторонников голосовать за Толстых.

Во втором туре с небольшим отрывом (148 голосов против 124) Толстых одержал победу над Прядкиным и стал, таким образом, новым президентом Российского футбольного союза.

Небольшая ремарка: Толстых пользовался поддержкой Национальной федерации футбола России, в то время как выдвижение Прядкина было выгодно клубам премьер-лиги. Скорее всего, политика нового президента РФС будет направлена, прежде всего, на отстаивание интересов национальной сборной. Вполне можно говорить о том, что интересы страны в этом голосовании оказались сильнее интересов российских клубов, которые активно поддерживали Прядкина.

Весьма вероятно, что новый глава РФС пересмотрит некоторые положения, принятые его предшественниками. В частности, может быть принят новый лимит на легионеров и изменена система "осень-весна" чемпионата России по футболу. В своей предвыборной программе Толстых упомянул о том, что собирается "провести ревизию всех прошлых решений РФС и скорректировать программу развития футбола".