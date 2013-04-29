Защищать права преподавателей будет независимый профсоюз

Вузы создали независимый профсоюз

Преподаватели государственных вузов создали независимый профсоюз. Он называется "Университетская солидарность". В него вошли представители МГУ, РГГУ, ВШЭ, Первого МГМУ им.И.М.Сеченова, а также сотрудники Удмуртского госуниверситета, Казанского, Уральского и Балтийского федеральных университетов.

Целью объединения станет защита интересов преподавателей, рассказал в эфире "Москва FM" доцент кафедры теории и практики государственного управления Высшей Школы Экономики Павел Кудюкин.

"У нас есть вполне конкретные социальные, экономические и трудовые права и интересы. Это вопросы условий труда, заработной оплаты, графика занятий, включение в нагрузку времени, которое мы тратим на научную работу", - отметил Курдюкин.

Также преподавателей волнуют прецеденты с незаконными увольнениями, роль образования в современном обществе, его финансирование и законодательная база в целом. В связи с этим, в задачи профсоюза также войдет взаимодействие с правительством.

"Нас крайне не устраивает закон об образовании в том виде, в каком он принят. Нас очень не устраивает так называемая дорожная карта, которая предусматривает значительное сокращение численности работников образования", - пояснил доцент.

Он подчеркнул, что вступать в профсоюз могут также и представители негосударственных образовательных учреждений.

Напомним, общественность взволновал рейтинг эффективности вузов, подготовленный Минобразования. В "черный список" ведомства попали 136 вузов и 450 филиалов, которым грозила реорганизация. Но затем перечень был сокращен до 30 учебных заведений.