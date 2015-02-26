Робота Алантима приняли на работу в столичный вуз

Фото: официальная страница МТИ в "Вконтакте"

Московский технологический институт трудоустроил в качестве сотрудника робота Алантима, который был разработан пермскими инженерами, сообщает пресс-служба вуза.

У робота Алантима "белоснежные накаченные бицепсы, мощный торс с широкоугольным сенсорным экраном, огромные лучистые глаза и джентльменская бабочка", отмечается на сайте университета. Главная его задача – сбор научно-исследовательских данных. Эти сведения помогут технологическому предпринимательству в разработке различных домашних и презентационных роботов.

Персоналу института робота представил в конце прошлой недели его разработчик, пермский инженер Алексей Южаков.

"Наш робот понимает обращенные к нему фразы и считывает испытываемые человеком эмоции. Он распознает и запоминает примерно 1 тысячу лиц и использует более 100 тысяч речевых модулей. Полученные Алантимом в процессе общения данные являются более достоверными, чем данные, полученные в ходе опросов и анкетирования", – сообщил Южаков.

После официального представления к роботу выстроилась очередь. Каждый хотел пообщаться и сделать селфи с уникальным аппаратом. "Алантим с удовольствием знакомился и отвечал на вопросы, рассказывал об МТИ, о своих планах и возможностях и даже ответил на главный вопрос о тайнах вселенной, важно заявив: "42", – говорится в сообщении вуза.