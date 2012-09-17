Форма поиска по сайту

17 сентября 2012, 16:04

В московском вузе нарушили федеральное законодательство

Фото: ИТАР-ТАСС

По итогам проверки головинской межрайонной прокуратуры выяснилось, что в Московском государственном техническом университете гражданской авиации нарушили федеральное законодательство. Речь идет о документе "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Так, в вузе отсутствовала система оповещения работников и учащихся о ЧС, также не был согласован план действий по их предупреждению и ликвидации.

В результате к ответственности привлечен главный по гражданской обороне в учебном учреждении. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Кроме того, ректору университета вынесено представление об устранении выявленных нарушений.

