Пять российских вузов смогут проводить дополнительные экзамены

Правительство России утвердило перечень из 5 университетов, которые смогут проводить в следующем году дополнительные вступительные испытания профильной направленности, помимо ЕГЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров. В прошлом году в такой перечень вошли 6 вузов.

Ежегодно правительство утверждает список образовательных учреждений, имеющих право на проведение одного дополнительного экзамена. Подать заявку могут те университеты, в которых на бюджетное место претендуют два и более выпускников, имеющих результат ЕГЭ по профильному предмету выше 80 баллов.

Право проводить собственные вступительные испытания имеют также обладающие особым статусом Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты.