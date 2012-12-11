Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря 2012, 07:00

Общество

Пять российских вузов смогут проводить дополнительные экзамены

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство России утвердило перечень из 5 университетов, которые смогут проводить в следующем году дополнительные вступительные испытания профильной направленности, помимо ЕГЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров. В прошлом году в такой перечень вошли 6 вузов.

Ежегодно правительство утверждает список образовательных учреждений, имеющих право на проведение одного дополнительного экзамена. Подать заявку могут те университеты, в которых на бюджетное место претендуют два и более выпускников, имеющих результат ЕГЭ по профильному предмету выше 80 баллов.

Право проводить собственные вступительные испытания имеют также обладающие особым статусом Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты.

вузы экзамены поступление МГУ им. М. В. Ломоносова

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика