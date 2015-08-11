Форма поиска по сайту

11 августа 2015, 15:44

Рособрнадзор запретил прием студентов в 17 московских вузов

Семнадцати столичным вузам запретили прием студентов

Рособрнадзор по результатам проверок запретил набор студентов в 17 столичных вузов, сообщает пресс-служба ведомства.

В список учебных заведений, в которые на данный момент запрещен прием студентов вошли:

  • Академия сферы социальных отношений;
  • Институт деловой карьеры;
  • Международный институт отраслевого образования;
  • Институт психотерапии и клинической психологии;
  • Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере;
  • Институт менеджмента экономики и инновации;
  • Институт психологии и педагогики;
  • Институт коммуникативных технологий;
  • Институт практической психологии и психоанализа;
  • Останкинский институт телевидения и радиовещания;
  • Высшая школа психологии (институт);
  • Московская высшая школа экономики - финансовый институт;
  • Институт коммерции и права;
  • Институт правовой экономики;
  • Московский государственный университет пищевых производств;
  • Национальный институт дизайна
  • Московская финансово-промышленная академия.

По данным Рособрнадзора, среди наиболее часто встречающихся нарушений - отсутствие документов на здания и землю, санитарно-эпидемиологических заключений и неукомплектованность учебного заведения профессорско-преподавательским составом.

В ведомстве отметили, что запрет приема обучающихся - это превентивная мера, и вузы могут продолжать образовательную деятельность.

Напомним, о запрете приема студентов в МГУПП стало известно в конце июня. Проверка Минобрнауки выявила в университете нарушения на 1 миллиард рублей, итоги проверки были направлены в Генпрокуратуру

