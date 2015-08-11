Рособрнадзор запретил прием студентов в 17 московских вузов

Семнадцати столичным вузам запретили прием студентов

Рособрнадзор по результатам проверок запретил набор студентов в 17 столичных вузов, сообщает пресс-служба ведомства.

В список учебных заведений, в которые на данный момент запрещен прием студентов вошли:

Академия сферы социальных отношений;

Институт деловой карьеры;

Международный институт отраслевого образования;

Институт психотерапии и клинической психологии;

Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере;

Институт менеджмента экономики и инновации;

Институт психологии и педагогики;

Институт коммуникативных технологий;

Институт практической психологии и психоанализа;

Останкинский институт телевидения и радиовещания;

Высшая школа психологии (институт);

Московская высшая школа экономики - финансовый институт;

Институт коммерции и права;

Институт правовой экономики;

Московский государственный университет пищевых производств;

Национальный институт дизайна

Московская финансово-промышленная академия.

По данным Рособрнадзора, среди наиболее часто встречающихся нарушений - отсутствие документов на здания и землю, санитарно-эпидемиологических заключений и неукомплектованность учебного заведения профессорско-преподавательским составом.

В ведомстве отметили, что запрет приема обучающихся - это превентивная мера, и вузы могут продолжать образовательную деятельность.

Напомним, о запрете приема студентов в МГУПП стало известно в конце июня. Проверка Минобрнауки выявила в университете нарушения на 1 миллиард рублей, итоги проверки были направлены в Генпрокуратуру