Рособрнадзор запретил прием студентов в 17 московских вузов

Рособрнадзор по результатам проверок запретил набор студентов в 17 столичных вузов, сообщает пресс-служба ведомства.
В список учебных заведений, в которые на данный момент запрещен прием студентов вошли:
- Академия сферы социальных отношений;
- Институт деловой карьеры;
- Международный институт отраслевого образования;
- Институт психотерапии и клинической психологии;
- Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере;
- Институт менеджмента экономики и инновации;
- Институт психологии и педагогики;
- Институт коммуникативных технологий;
- Институт практической психологии и психоанализа;
- Останкинский институт телевидения и радиовещания;
- Высшая школа психологии (институт);
- Московская высшая школа экономики - финансовый институт;
- Институт коммерции и права;
- Институт правовой экономики;
- Московский государственный университет пищевых производств;
- Национальный институт дизайна
- Московская финансово-промышленная академия.
По данным Рособрнадзора, среди наиболее часто встречающихся нарушений - отсутствие документов на здания и землю, санитарно-эпидемиологических заключений и неукомплектованность учебного заведения профессорско-преподавательским составом.
В ведомстве отметили, что запрет приема обучающихся - это превентивная мера, и вузы могут продолжать образовательную деятельность.
Напомним, о запрете приема студентов в МГУПП стало известно в конце июня. Проверка Минобрнауки выявила в университете нарушения на 1 миллиард рублей, итоги проверки были направлены в Генпрокуратуру
