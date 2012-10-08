"Известия": "Сколково" будет готовить ректоров российских вузов

Фото: ИТАР-ТАСС

Центр образовательных разработок "Сколково" на основании договора с Министерством образования и науки РФ будет поставлять ректоров и проректоров российским вузам. Это решение связано, во-первых, с низким уровнем профессионального образования кадров, во-вторых, с сокращением числа вузов и, в-третьих, со слабой межвузовской кооперацией, сообщает Министерство образования и науки.

В ведомстве говорят, что в течение последних трех лет заметна тенденция снижения численности студентов. Число обучающихся в настоящее время составляет 4,2 миллиона, что по сравнению с предыдущими тремя годами меньше на 40%.

"По нашему соглашению со "Сколково" нужно разработать программу подготовки ректорского корпуса, обеспечивающую освоение технологий управления развитием вузов. Сейчас нужно подготовить не менее 100 высших руководителей вузов. Они должны понимать современные тенденции и опираться на международный опыт", – передает газета "Известия" сообщение Минобрнауки.

Кроме того, "Сколково" предстоит разработать стратегию модернизации более 100 вузов на территории России.

Руководитель Центра образовательных технологий "Сколково" Андрей Баркин отметил, что главная цель данной программы – это не подготовка хозяйственников, а формирование людей, которые могут с современной точки зрения смотреть на научный и образовательный процесс.

Он сделал акцент и на проблеме возраста. "Сейчас возраст наших профессоров и различных научных работников колеблется в районе 70–80 лет, и это страшные цифры. Надо готовить новые кадры в расплату за то время, когда часть молодежи вообще не шла в науку, а некоторые просто уходили из нее в другие профессии", – подчеркнул Баркин.

Первая разработанная концепция по подготовке ректоров будет представлена в ноябре 2012 года.

