МГУ попал в рейтинг лучших вузов мира

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова вошел в список лучших университетов мира по специальностям. Вуз занял 42-е место в специальности "Математика", а также вошел в кластер 51-100 по специальностям "Современные языки" и "Физика и астрономия".

Но МГУ не единственный российский вуз, который вошел в список лучших учебных заведений мира. Компанию ему составил Санкт-Петербургский государственный университет. СпБГУ вошел в перечень лучших благодаря специальности "математика", на которой занимает позицию в кластере 151-200. Таким образом, от своего московского коллеги вуз отстает на 100 баллов, сообщает газета "Коммерсантъ".

Россия остается единственной страной на постсоветском пространстве, которой удалось попасть в список лучших вузов мира, сказал глава исследовательского центра QS Бен Саутер.

"Рассматривая результаты российских университетов, можно с уверенностью сказать, что их сильные стороны лежат в таких предметных областях, как технологии и инженерное дело, а также специальностях, связанных с математикой, ‒ отметил Саутер. ‒ Хотелось бы отметить, что Россия является единственной среди стран пост-советского пространства, университеты которой вошли в топ-200 сильнейших вузов мира".

Напомним, рейтинг лучших университетов мира по специальностям QS World University Rankings by Subject включает в себя топ-200 университетов по 30 различным предметным областям, включая математику, экономику, гражданское дело, физику, право и многие другие.

Другие материалы издания "Коммерсантъ"